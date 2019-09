Livsfare: Dansk fisker blev fanget i kviksand

Det var et spørgsmål om minutter, da en østersfisker på Fanø slap med livet i behold fredag, efter han blev fanget i kviksand.

Fiskeren var taget ud sammen med to andre for at samle østers, da han pludselig sad fast. Det var de to andre fiskere, der formåede at slå alarm, skriver JydskeVestkysten.

- Vi fik alarmen klokken 13.04, og der var redningsfolk fremme cirka ti minutter senere. Manden var fanget i kviksand til midt på brystet og kunne ikke komme fri, fortæller Niels Holm, indsatsleder ved Sydvestjysk Brandvæsen til avisen.

Brandberedskabet fra Sønderho var først på stedet, hvor en redningshelikopter også hjalp i aktionen.

- Manden blev trukket fri og op fra kviksandet, dels fra helikopteren og dels fra redningsbåden. Man må sige, at han har været meget heldig. Få minutter mere i kviksandet, så var han druknet, uden at man kunne have gjort noget, siger indsatslederen.

Fiskeren slap fra oplevelsen uden skader.