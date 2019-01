Livsfarlig arbejdsulykke: Underkrop mast af krangrab

En 55-årig truckfører pådrog sig i nat livsfarlige kvæstelser under en arbejdsulykke i et fragtskibs lastrum ved H. C. Ørstedsværket i København S.

Det bekræfter Lars Guldborg, vagtchef i Københavns Vestegns Politi.

- Vi frygtede i første omgang for hans liv, men lægerne på Rigshospitalet har i løbet af morgenen meldt manden uden for livsfare, siger han.

Nattens arbejdsulykke skete på Havreholmen i Sydhavnen under losning af træpiller fra et skib. Foto: Local Eyes

Offeret slog selv alarm

Det var manden selv, der slog alarm på sin radio, da han i forbindelse med losning af træpiller fra skibet kom i klemme under en tonstung grab fra den kran, som hævede materialet op på Havreholmens kaj.

- Han sad på en lille 'Bobcat'-truck i skibets lastrum og var i færd med at skrabe piller sammen i hjørnerne, da hans underkrop af ukendte årsager kom i klemme under grabben, forklarer Lars Guldborg.

Risikabel evakuering

I første omgang var redningsmandskabet ikke i stand til at evakuere manden så lempeligt, at skaderne ikke risikerede at blive forværret under transporten. En helikopter blev derfor tilkaldt i et forsøg på fire ham op i en redningsstol for enden af en stålwire.

I sidste ende var det dog hejseværket på en af brandvæsenets kranvogne, som klarede den vanskelige opgave.

Lars Guldborg oplyser, at politiet var til stede efter ulykken. Det samme var arbejdstilsynets eksperter, som her til morgen er færdige med at undersøge, nøjagtig hvad der skete.

Tilsynets færdige rapport vil senere afgøre, om der er begået fejl, og om der er grundlag for at kritisere arbejdsgangene.