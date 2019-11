Livsfarlig drukleg: 'Kunne eksplodere hvert øjeblik'

En mand fik opereret en lighter ud af sin mave, efter at den langsomt var blevet opløst og havde lækket benzin i mandens krop

En kinesisk læge opererede i sidste uge en lighter ud af en mands mave. Lighteren 'kunne have eksploderet hver øjeblik' ifølge lægen.

Nu er en video af operationen blevet offentliggjort. Se den over artiklen.

Den 25-årige mand på operationsbordet havde selv slugt lighteren efter at have festet og drukket med sine venner.

Problemet blev alvorligt, fordi manden ikke tog direkte på hospitalet. I stedet begyndte han at kaste op og fik mavesmerter, da han tre dage senere igen begav sig ud for at drikke.

Da han endelig ankom til hospitalet i Shenyang i Liaoning-provinsen 22. november, lugtede manden kraftigt af benzin, når han bøvsede i forbindelse med den indledende undersøgelse, oplyste lægen.

Det skyldtes, at lighteren langsomt havde opløst sig i maven og havde lækket benzin i mandens krop.

Det lykkedes at operere lighteren ud af mandens mave. Operationen varede 10 minutter, og du kan se et videoklip af den i videoen over artiklen, hvor du også kan se, hvordan lighteren så ud efter operationen.