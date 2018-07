Livsfarlig leg med ild på Grøn koncert

Halvt igennem årets rockturné og midt i sommerens tørke har brandmyndighederne nu sat en stopper for brug af åben ild på scenen ved Grøn Koncert.

Til dato har der ellers trods skærpet afbrændingsforbud i landet været både høje gasflammer og fyrværkeri til Grøn Koncerts første shows på Amager, i Kolding, Aarhus og til dels i Aalborg.

Især har det vakt opsigt, at et af hovednavnene, rap-bandet Suspekt, både antændte romerlys på scenen og samtidig rendte rundt med en slags flammekaster, mens der blev fyret gasblus af foran publikum.

Rødt lys for fyrværkeri

Hidtil har Grøn Koncert lænet sig op ad et bundt tilladelser fra maj måned, men nu er det røde lys tændt for brug af ild og pyrotekniske effekter på scenen. Måske for resten af tuneen.

Hos Brand & Redning i Esbjerg, hvor Grøn-karavanen lander på torsdag, siger viceberedskabschef Kjel Taumann, at der under ingen omstændigheder må bruges nogen form for ild under torsdagens koncerter.

- Vi har i sidste uge annulleret alle udstedte tilladelser på grund af brandfare. Det er som en krudttønde ude i området, hvor koncerten skal afvikles, og hvor publikum skal parkere deres biler, siger han.

Kulørt røg i Aalborg

Hos Brand & Redning i Aalborg, hvor Grøn-koncerterne spillede i søndags, blev gasflammerne i 11. time aflyst og erstattet af kulørt scenerøg.

- Vi fandt ud af, at tilladelserne var udstedt for to-tre måneder siden, hvor der ikke var en kronisk tørketilstand. Havde arrangørerne ansøgt i sidste uge, havde de fået afslag, siger beredsskabschef Lars Bjørndal til Ekstra Bladet.

Under koncerten i Aarhus i lørdags blev der samtidig med meterhøje gasflammer både brændt romerlys og fyret en flammekaster af under Suspekts sceneshow. Til gengæld måtte publikum undvære DAD-bassisten Stig Pedersens sædvanlige fyrværkeristunt.

Hos Østjyllands Brandvæsen siger brandinspektør Ole Olsen, Forebyggende Afdeling, at der i lørdags var ekstra brandvagt, mens Suspekt spillede.

- Vi har styr på det

Sikkerhedschef Christian Sejlund fra Muskelsvindfonden, som sammen med Tuborg står bag de grønne koncerter, siger at sikkerheden er i top.

- Vi har et tæt samarbejde med myndighederne fra by til by. Vores scenegulv er ekstra brandsikret, og vi har en firehjulstrukken motorcykel klar med brandudstyr og 400 liter vand.

- Al pyroteknik til sceneshows bliver lavet af en uddannet pyrotekniker. Isoleret set er fyrværkeri langt det farligste, fordi der kan falde gnister ned. Og derfor har vi også sløjfet de traditionelle festfyrværkerier.

- Men åben ild er det jo. I resten af landet får folk bøder for at bruge åben ild?

- Afbrænding af gas er i mine øjne sikkert. Gassen brænder hurtigt af og er meget lettere at kontrollere. Vi har styr på det, siger Christian Sejlund.

De næste Grøn-koncerter finder sted i Esbjerg, Odense og Næstved med sidste koncert 29. juli i Valby.