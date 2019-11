Livsfarlig narko skyller op på fransk strand

En overordentlig mængde ren kokain og andre stoffer er over de seneste dage skyllet op på flere strande i Frankrig.

Der dukker flere pakker op hver dag, hvorfor myndighederne advarer mod overhovedet at røre ved pakkerne, da det kan være strafbart.

Ifølge anklagemyndigheden i Rennes er stofferne så rene, at de kan være særligt livsfarlige, skriver The Guardian.

- Der er blevet fundet mistænkelige pakker på alle strande fra Loire-Atlantique til Landes. Det er et meget rent produkt, hvorfor det er nemmere at få en overdosis, lyder det fra anklager Philippe Astruc.

Man kan pådrage sig et juridisk ansvar, hvis man rykker på pakkerne. Foto: Gaizka Iroz/Ritzau Scanpix

Der er i alt blevet fundet 760 kilo stoffer, som er vurderet til at være næsten 500 millioner kroner værd. Politiet undersøger nu, om det kan være smuglere, som er sejlet ind i et uvejr og derfor har valgt at smide deres ellers dyrebare last.

Samtidig kan politiet konstatere, at nogle af pakkerne har fået skrevet 'diamante' eller 'brilliante' på sig, hvilket også var tilfældet, da en større mængde narko skyllede op på strande i den amerikanske stat Florida.

Derfor samarbejder de franske myndigheder nu også med de amerikanske i deres efterforskning.