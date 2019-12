Livsfarlige bomber fundet i boligkvarter

Sprængningseksperter fra forsvaret måtte tilkaldes for at fjerne krysantemum-bomberne

En 22-årig esbjergenser er blevet anholdt, efter at politiet har fundet livsfarlige krysantemumbomber i et kælderrum i et boligkvarter i Esbjerg.

Under ransagningen kunne politiet beslaglægge tre af de farlige bomber og et større antal kanonslag, der lå i kælderrummet på Ådalsvænget i Esbjerg.

Sprængningseksperter fra forsvaret måtte tilkaldes for at fjerne bomberne på betryggende vis.

- Vi måtte banke døren ind. Beboeren ville ikke rigtig åbne for os, fortæller politikommissær Henrik Berg fra Lokalpolitiet i Esbjerg til Ekstra Bladet.

Kan dræbe

Bomberne har en diameter på omkring 10 centimeter.

- De kan rasere en hel opgang eller for den sags skyld slå et menneske ihjel. Det har vi desværre set flere eksempler på, siger Henrik Berg.

Den 22-årige er nu sigtet for at have overtrådt fyrværkeriloven, og han kan forvente en større bøde.

Politiet havde sikret sig en ransagningskendelse, inden betjentene dukkede op på adressen. Den 22-årige mand var dog ikke særlig tilfreds med ankomsten af betjente og sprængstofeksperter.

- Betjentene blev kaldt 'magtliderlige svin,' så manden får også en bøde for at have talt fornærmeligt til betjentene. En 20-årig kammerat kaldte betjentene for 'svin', så han får også en bøde, oplyser Henrik Berg.

Noget tyder på, at den 22-årige mand har købt fyrværkeriet i udlandet med henblik på salg. Politiet har fundet e-mails og bestillinger på mandens computer.