Livsfarligt: Hollandsk knivstikker erkender overfald

En 44-årig tidligere straffet hollænder på strejftur i Danmark blev søndag varetægtsfængslet i tre uger på en begrundet mistanke om at have snittet en midaldrende dansker i halsen med en kniv i Valkendorfsgade i det indre København.

Ofret blev hårdt kvæstet, og anklager Sidsel Klixbüll oplyser til Ekstra Bladet, at lægerne en overgang vurderede skaderne som livsfarlige. Manden slipper dog med en sigtelse for grov vold efter straffelovens paragraf 245.

- Det ligger lige på kanten til at være en sag om drabsforsøg, lyder anklagerens vurdering.

Sigtede: Det var nødværge

Overfaldet skete lørdag aften omkring klokken 20, efter at de to mænd var faldet i snak på et værtshus. De kom op at toppes udenfor baren, hvorefter hollænderen trak en kniv, som han havde på sig.

I forbindelse med forhøret i dommervagten erkendte den voldssigtede mand ifølge anklager Sidsel Klixbüll, at han 'havde en kniv', og at han havde stukket danskeren med den udenfor baren.

- Men han forklarede, at han havde følt sig truet, at han handlede i nødværge, siger anklageren, som oplyser, at manden ikke har forbindelse til det organiserede bandemiljø.

Smed kniv i affaldsspand

Den formodede gerningsmand blev efterfølgende anholdt på Burger King ved Rådhuspladsen efter at være blevet fulgt tæt af en gruppe vidner til det voldsomme knivoverfald. De havde i forvejen ringet til vagtcentralen.

Leif Hansen, vagtchef i Københavns Politi, oplyste sent lørdag til Ritzaus Bureau, at manden 'smed kniv i en affaldsspand' i forbindelse med sin anholdelse på fast food-restauranten.

Der var ifølge vidner tale om en storstilet politiaktion med deltagelse af et tocifret antal betjente.

Fængselsstraf i Holland

Et af øjenvidne tog bagefter kontakt til Ekstra Bladet. Han beskrev hollænderen som 'en stor tatoveret fyr', der havde ligget og 'kæmpet med en anden mand på jorden, som var blevet stukket i halsen'.

Overfor Københavns Politi har han bekræftet, at han er tidligere straffet i Holland. Politiets efterforskere vil nu undersøge nærmere, hvilken type kriminalitet, manden kan være dømt for i Holland.

Den sigtede mand blev varetægtsfængslet med de begrundelser, at der efter dommerens mening er risiko for, at han vil påvirke vidner og forsøge at unddrage sig retsforfølgelse.

