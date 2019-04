Livsfarligt kvæstet: Ung mand ramt af skud

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Tak for dit indsendte materiale Mvh. Redaktionen Det opstod en fejl - prøv igen Husk at udfylde alle felter og at vedhæftet materiale ikke må fylde mere end 5 mb. Hvis problemet bliver ved, kan du indsende tip på sms til 1224 (alm. sms takst), eller via email til 1224@eb.dk. Indsend mere materiale

En ung mand er søndag blevet aften ramt af skud i Ladegaardsparken i Holbæk. Det bekræfter vagthavende ved Midt- og Vestsjællands Politi.

'Midt- og Vestsjællands Politi modtog kl. 22.12 via alarm 112 en melding om, at der var afgivet flere skud i området ved Ladegårdsparken Vest 135, 4300 Holbæk. En yngre mand fra lokalområdet blev fundet livsfarligt kvæstet efter at være blevet ramt af skud,' skriver politiet i en pressemeddelelse.

Kilder med kendskab til miljøet fortæller til Ekstra Bladet, at der omkring klokken 22 lød flere skud og skrig.

Der skulle angiveligt være tale om et såkaldt drive by-skyderi, hvor en ung mand er blevet ramt af skud, fortæller kilderne. Det er dog ikke bekræftet endnu.

Der er masser af politi til stede, og alt er spærret på parkeringspladsen, fortæller Ekstra Bladets mand på stedet.

'Efterforskning er i øjeblikket i gang med henblik på at indsamle oplysninger om den eller de personer, der står bag skyderiet.

I øjeblikket har politiet ikke yderligere oplysninger om motivet bag skyderiet, ligesom politiet heller ikke på nuværende tidspunkt ønsker at oplyse yderligere om offerets tilstand,' oplyser politiet.

Politikredsen har fået hjælp fra Vestegnens Politi. Det bekræfter vagtchef Brian Holm over for Ritzau.

- Vi har sendt nogle patruljer til stedet, mere kan jeg ikke sige, lyder det fra vagtchefen klokken 23.30.

Foto: Kenneth Meyer

Opdateres ...