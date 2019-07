Livsfarligt stunt: Unge surfer på Københavns metro

SE VIDEOEN: Med livet som indsats er to mænd filmet på toppen af et metrotog mod Ørestad station

En video, der søndag begyndte at florere på de sociale medier, viser to unge, der 'surfer' på en københavnsk metro.

- Det er helt forfærdeligt, fortæller Jette Clausen, der er kommunikationschef ved MetroService.

Hun fortæller til Ekstra Bladet, at de to unge er blevet filmet af forbipasserende, der har anmeldt sagen til politiet.

Det er ifølge hende et livsfarligt stunt, der sagtens kunne være gået galt for de to unge, der ses på videoen.

- Det kan både være farten, men også hvis de falder ned foran toget. Det er jo skrækkeligt at tænke på. Der er jo strømskinner under toget også, fortæller hun.

Videoen viser, hvordan de to bevæger sig oven på den kørende metro. Metroen kører i gennemsnit 40 kilometer i timen gennem byen.

Se videoen øverst i artiklen.

Intet er umuligt

Man kan som seer af videoen undre sig over, hvordan det overhovedet kan lade sig gøre, at de to mennesker er kommet op på taget af det kørende tog.

- Det er desværre muligt. Alle sikkerhedsforanstaltninger er taget, men hvis man virkelig gerne vil ind på et område, er det jo ikke umuligt, fortæller Jette Clausen.

Hun fortæller, at man efter anmeldelsen sendte en steward ud til stedet.

- Men vi fandt ikke noget, fortæller hun.

Ifølge Jette Clausen, der har arbejdet for MetroService i otte år, er det ikke set før, at der er blevet 'surfet' på metroen.

- Men det er jo ikke til at sige, om det er sket, og vi så bare ikke har opdaget det.

Ikke yderligere undersøgelser

Hos Københavns Politi bekræfter de, at de har fået en anmeldelse omkring hændelsen.

- Vi kan bekræfte en anmeldelse, men har ikke kunnet finde pågældende på videoen. Vi så overvågningen fra stedet igennem, men har ikke kunnet finde dem.

Der er ifølge vagthavende ved Københavns Politi ikke noget at gå videre med i sagen.