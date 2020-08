En tidligere politibetjent, som var anklaget for at være den berygtede seriemorder kendt som 'The Golden State killer', er fredag idømt livsvarigt fængsel.

Seriemorderen terroriserede store dele af Californien med drab, voldtægter og indbrud i løbet af 11 år i 70'erne og 80'erne.

Joseph James DeAngelo har tilstået 13 drab. Han undskyldte til sine mange ofre efter afsigelsen af livstidsdommen.

Joseph DeAngelo blev arresteret i april 2018 efter mere end 40 års efterforskning.

Det var sammenligning af dna-beviser med oplysninger fra hjemmesider om slægtsforskning, som slutteligt førte til pågribelsen af ham.