Lod deres 10 måneder gamle datter dø af sult: Fik alvorlig overraskelse i retten

Et kristent forældrepar lod deres datter dø af underernæring og dehydrering - og af religiøse grunde nægtede de at gå til lægen med deres datter

Et kristent ægtepar fra staten Michigan i USA kunne næsten ikke tro deres egne ører, da en kvindelig dommer i retten læste tiltalen op mod dem. Den 27-årige Seth Welch og hans kone Tatiana blev nemlig tiltalt for mord på deres egen 10 måneder gamle datter Mary samt for alvorlig børnemishandling.

Den 27-årige Seth blev ekstremt overrasket over den meget alvorlige tiltale og åbnede forfærdet munden på vid gab i lang tid. Og det blev ikke bedre, da dommeren sagde, at både han og hans kone Tatiana kan risikere at blive idømt fængsel på livstid uden prøveløsladelse. Under hele seancen græd Tatiana, og tårerne strømmede ned af hendes kinder.

Det kristne ægtepar blev tiltalt for at have ladet deres datter dø af underernæring og dehydrering. Ægteparret nægtede også af religiøse grunde at gå til lægen for at få deres syge datter behandlet.

Det skriver flere medier heriblandt New York Times og Independent

Forbryder-billeder af ægteparret Tatiana og Seth Welch. (Foto: Kent County Sheriff's Office)

Politi og ambulance-folk fandt den lille baby Mary med indsunkne øjne og kinder, da Seth Welch havde ringet 112 og fortalt, at han havde fundet sin datter død i hendes vugge. I forbindelse med en obduktion, der blev foretaget i fredags blev det hurtigt fastslået, at den lille Mary var død af underernæring og dehydrering i forbindelse med stort svigt og forsømmelse fra hendes forældres side.

I forbindelse med en afhøring har begge forældre indrømmet, at de allerede for en måned siden opdagede, at deres datter både var tynd og undervægtig. Ægteparret, der bor i Cedar Springs, søgte imidlertid ikke lægehjælp for at få deres datter behandlet. Først og fremmest af religiøse grunde, og fordi især ægtemanden Seth Welch havde et stort had til sundhedsmyndighederne.

Lad de svage dø

Den 27-årige Seth havde ofte i rasende videoer på Facebook skældt ud på sundhedssystemet og havde proklameret, at han aldrig ville lade nogen af sine børn vaccinere mod nogen form for sygdom, fordi det er Gud, der hersker over sygdomme.

På et andet tidspunkt skrev han følgende:

'Hvis evolutionen tror på, at 'den stærkeste overlever'. Hvorfor skal vi så overhovedet vaccinere mennesker? Skulle vi ikke bare lade de svage dø og lade de stærke overleve.

Retssagen mod parret fortsætter 30. august.