Løfter sløret for muligt motiv til skuddrab

Mens politiet fortsat jagter en sortklædt mand på en sort scooter som gerningsmanden til drabet på en 24-årig mand i Korskærparken i Fredericia mandag eftermiddag, løfter politiet sløret for et muligt motiv til drabet.

- Der tegner sig måske et billede af et drab, der kan have udspring i, at vi har en afdød, der var en del af en gruppe unge mand bosiddende i Korskærparken, og den gruppe måske kan eller har været i konflikt med andre personer, siger politiinspektør Carit Andersen fra Sydøstjyllands Politi til Ekstra Bladet og understreger, at efterforskningen er på et forholdsvis tidligt stadie, og at de arbejder med flere hypoteser.

Der er tale om en gruppe personer, der har anden etnisk oprindelse og er bosiddende i Korskærparken, men politiinspektøren ønsker ikke at komme nærmere ind på karakteren af gruppen. Om der eksempelvis er tale om en bandegruppering.

I kølvandet på drabet har Sydøstjyllands Politi tirsdag oprettet visitationszoner to steder i Fredericia.

Den 24-årige blev ramt med et enkelt skud i brystet og blev erklæret død på sygehuset.

- De mange spor, der er sikret, videomateriale, afhøringer, henvendelser fra borgerne med videre gennemgås nu med henblik på at sortere i de mange oplysninger, det giver os. Det handler jo om gennem materialet at identificere, hvem manden på scooteren er, og at sikre de beviser, der skal til at få han dømt, når vi har anholdt ham, uddyber han i en pressemeddelelse.

- Derfor er det begrænset, hvad vi lige nu kan dele med offentligheden. Vores fokus er på at opklare sagen, og derfor må vi nødvendigvis ikke spille os kort af hånden, som kan gøre det svære for os og lettere for gerningsmanden. Rigtig meget har vi og kan vi dog sige.

Han ønsker ikke at fortælle, hvorfor de er sikre på, at det er manden på scooteren, der er gerningsmanden til drabet, eller hvordan de har fået billedet.

Sydøstjyllands Politi har modtaget omkring 30 henvendelser, og det, der kan oplyses på nuværende tidspunkt, er, at henvendelserne favner bredt, og at flere af henvendelserne specifikt drejer sig om scooteren, som flere har set køre rundt i Fredericia før og efter gerningstidspunktet.

Politiet beder om hjælp til at identificere denne mand. Politifoto

Sydøstjyllands Politi anholdt 11 mennesker efter skuddrabet, men ni blev løsladt løbende samme dag, og dagen efter blev de sidste to løsladt med sigtelsen opretholdt.

Carit Andersen ønsker ikke at fortælle, hvad de er sigtet for.

Der er tale om to personer på 24 og 25 år, der begge er fra Fredericia. De blev anholdt i en bil, der tidligere var set omkring gerningsstedet.