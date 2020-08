Løgn om dobbeltrolle: Betjent i rocker-skandale

Politibetjent risikerer lang fængselsstraf og kæmpebøde efter at være sigtet for at forfalske officielle dokumenter i et forsøg på at skjule medlemsskab af rockerklubber i USA

En erfaren politi-officer risikerer nu at blive fyret i vanære, konfronteret med en kæmpebøde og tilbringe flere år bag tremmer i delstaten New Jersey vest for New York.

Den 41-årige Ruben Morales er blevet suspenderet og sigtet for at have forfalsket officielle id-dokumenter i et forsøg på at skjule, at han sideløbende med sit job i ordensmagten har været fuldgyldigt medlem af rockergrupperne 'Thug Riders' og 'Thunderguards'

Det oplyser nyhedsmediet nj.com og flere andre amerikanske medier med udgangspunkt i en pressemeddelelse fra Gurbir S. Grewal, der er statsadvokat New Jersey.

Fængselsstraf og bøde

Det påståede falskneri blev afsløret, da Ruben Morales i september sidste år skulle forny sit id-kort som betjent, der for eksempel giver fri adgang til statslige bygninger og officiel status som en del af delstatens politistyrke.

Id-kortet 12 måneders løbetid, hvorefter der igen skal udfyldes en ansøgning. I den forbindelse 'glemte' betjenten angiveligt lige at nævne, at han var medlem af rockerklubberne. En forglemmelse, der efter politiets umiddelbare opfattelse var bevidst løgnagtig.

Ruben Morales udførte sig job omkring fængslet Northern State Prison i nærheden af Newark Airport, og det udløste en årsløn på omkring end 530.000 kroner i 2019

Kendes han skyldig, risikerer han at blive straffet med op til fem års fængsel, en bøde på, hvad der svarer til 94.000 kroner. Sagen efterforskes af Corruption and Government Crime Bureau.