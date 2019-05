Løj sig hjemløs og narrede ældre mand for 156.000 kr. - slipper for fængsel

Selvom 32-årige Susan Geary havde en lejlighed i Leicester i England, havde hun ingen skrupler med at stikke en ældre mand en lang række løgnehistorier om, at hun var hjemløs og desperat havde brug for at låne penge.

Det skriver blandt andre Leicestershire Live.

I retten er det kommet frem, at manden, der er i 60'erne, mødte Susan Geary, da hun jævnligt tiggede på gaden tæt på den butik, hvor han handler sine dagligvarer.

Se også: Ankede dom: Kvinde fængslet for falske voldtægtsanklager mod ni mænd

Han fik ondt af hende og begyndte derfor at hjælpe hende med småbeløb. Efter en måned gik han med til at låne Susan Geary større beløb fra sin pensionsopsparing.

Manden tilbød hende også at bo midlertidigt i et værelse hjemme hos sig selv, da han ikke vidste, at hun havde sin egen lejlighed. Men hun stak ham en løgn om, at hun på daværende tidspunkt boede på hospitalets psykiatriske afdeling.

Pengene var til låns

Anklageren, Stephen Taylor, har forklaret i Leicester Crown Court, at manden i første omgang faldt for den 32-åriges løgne om sin ringe økonomi, men begyndte at nære mistanke, da hun fremviste nogle åbenlyst falske dokumenter, som skulle dokumentere, at hun havde penge til gode hos staten i forbindelse med en civil retssag, og derfor sagtens ville kunne betale ham tilbage.

Hævn-dyppede sine testikler i takeaway-salsa: Nu griner han i retten

Sms-beskeder mellem den ældre mand og Susan Geary, som blev fremvist i retten, dokumenterer, at de fleste af pengene, ofte 60-100 britiske pund om dagen, blev givet som lån og ikke som gaver.

Men pengene brugte hun sammen med sin daværende kæreste på at finansiere et stort forbrug af dyre stoffer.

'Lånene' ophørte, da Susan Geary 15. februar 2018 troppede op ved mandens dør og bad om flere penge. Han sagde nej, og den 32-årige kvinde blev så vred, at hun tog en sten og truede med at smadre hans vinduer.

Se også: Tiltalt for drab på treårig: Her er bilsædet der knuste Alfie

Det fik ham til at ringe til politiet.

På det tidspunkt havde han lånt Susan Geary 18.000 kroner.

Slipper for fængsel

Anklageren understregede i retten, at der ikke var noget seksuelt mellem den ældre mand og Susan Geary. Han havde udelukkende hjulpet hende, fordi han kunne lide hende og havde ondt af hende.

Susan Geary har i denne uge erkendt sig skyldig i svindel og i at true sit offer med af forvolde skade mod hans vindier. Hun har flere tidligere domme for tyveri på straffeattesten.

Dommeren idømte hende 12 måneders samfundstjeneste og pligt til at deltage i et afvænningsprogram i seks måneder.

- Hvis du ikke overholder det, kommer du tilbage hertil meget hurtigt, og så har jeg intet andet valg end at spærre dig inde, sagde dommer Martin Hurst i forbindelse med domsafsigelsen.

Se også: Tv-vært 'krænket' af veganerpølse: Tæt på at brække sig på direkte tv

- Du udnyttede ham ved at sige, at du var hjemløs, når du ikke var det. Du løj og sagde, at du var involveret i en retssag om kompensation, at du boede på den psykiatriske afdeling, og at du havde brug for penge til en vens køretøj og alle mulige andre undskyldninger, sagde dommeren videre, og kalder den ældre, lettere naive herre for 'godtroende' og et 'let offer'.

- Han er pensioneret og kan aldrig erstatte de penge, og det kommer til at koste ham 100 pund (868 kroner, red.) om ugen af hans pension, sagde Martin Hurst. Han havde ikke tiltro til, at Susan Geary nogensinde vil kunne betale manden tilbage, særligt ikke så længe hun bruger penge på stoffer.

Susan Geary har fået fem års polititilhold mod manden og må desuden ikke forlade sit hjem mellem klokken 19 om aftenen om 7 om morgenen.