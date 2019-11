Løj sig syg: Endte med fængsel

En 58-årig kvinde er blevet idømt 30 dages betinget fængsel for at have løjet sig syg på arbejde

Den første uge i juli var afsat til en hyggelig familieferie for en 58-årig kvinde.

Hun havde regnet med, at hun havde ferie i netop den uge, da det havde været tilfældet tidligere år. Det skulle dog vise sig at være en forregnelse, for da vagtplanen kom for sommeren 2017, stod det klart, at familieferien måske skulle blive uden hende, skriver Sjællandske.

Den 58-årige kvinde prøvede ihærdigt at få ændret vagtplanen, men til ingen verdens nytte. Derfor bandt hun sin arbejdsgiver på ærmet, at hun skulle opereres i ugen før ferieugen, hvorfor hun ville være sygemeldt.

Sigtet

Den løgn reddede hende sin ferieuge. Det hele blev dog opdaget, da hun kom tilbage på arbejde, hvorfor hun blev sigtet for dokumentfalsk og bedrageri.

Da den 58-årige kvinde stod for Retten i Roskilde, erkendte hun begge forhold og endte derfor med en dom på 30 dages betinget fængsel.

Retten udmålte straffen med den begrundelse, at kvinden ikke tidligere har været straffet, og at der er tale om et enkeltstående forhold.

Kvinden forklarede lovovertrædelsen, med at hun følte sig mere forpligtet over for sin familie end sin arbejdsgiver.