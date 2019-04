Løkke: - Et usselt forsøg

Flere danskere var onsdag aften mødt op for at mindes ofrene i Sri Lanka efter påskens terrorhandlinger.

Til summen af den københavnske trafik blev der holdt ét minuts stilhed for ofrene i Sri Lanka, hvor terrorister omdannede påsken til rædsel.

Omkring 500 mennesker var troppet op på Kongens Nytorv i København. Heraf havde en stor mængde folketingsmedlemmer valgt at vandre de få hundred meter fra Christiansborg til pladsen, der for nyligt blev åben efter flere år med Metro-byggeri.

Således var statsminister Lars Løkke Rasmussen (V), Folketingets formand Pia Kjærsgaard (DF), partilederne Kristian Thulesen Dahl (DF) og Pia Olsen Dyhr (SF) tilstede.

- Blandt de omkomne er tre danske børn. På ferie med deres forældre og med livet foran sig. Jeg har ikke ord for, hvad familien må gå igennem lige nu. De har min dybeste medfølelse, sagde Lars Løkke Rasmussen fra ladet af en flyttebil med henvisning til, at Bestseller-ejer Anders Holch Povlsen mistede tre børn.

Flere viste deres støtte med sri lankanske flag. Foto: Kenneth Meyer

- Vi skal kalde terroristernes angreb for det, det er. Et usselt forsøg på at kaste en troldsplint i vore øjne. Skellet går mellem dem, der hader, og dem, der elsker. Aldrig skal hadet sejre. Aldrig skal provokationen lykkes. Aldrig skal sammenholdet på tværs af vores forskelligheder forvitre. Aldrig. Aldrig. Aldrig, fortsatte landets statsminister.

Annika Aakjær og Hjalmer Larsen leverede musikken til et stille publikum, der sendte deres tanker mod øst.

Blandt andet skiltet 'Terror never win' blev trofast holdt i vejret af en tilhøre, mens andre viftede med det sri lankanske flag.

Mindehøjtideligheden begyndte klokken 20.00 og varede cirka en time. Begivenheden blev indledt med et minuts stilhed for ofrene for angrebene. Også i Odense blev ofrene mindet med fakkeltog.

- Jeg blev ked af det

Bag Isacs smil gemmer sig en trist mine. Foto: Kenneth Meyer

Mange af dem, der er mødt op på Kongens Nytorv, har en eller anden form for tilhørsforhold til Sri Lanka.

- Vi er her for at vise vores sympati for ofrene. Min søn er halvt tamil, så på den måde have en relation, siger Maria Corfitsen med en fakkel i hånden om sønnen Isac

- Er du født der?, spørger Ekstra Bladets reporter Isac.

- Nej, jeg blev født i Danmark. Men min far han flygtede, da der var krig på Sri Lanka. Jeg blev meget ked af det, efter jeg hørte, hvad der var skete, siger Isac, hvis farfar der endnu bor på øen.

Også Idaya Larsen og Dagny Johansen, der er på Kongens Nytorv, har familie på øen. Ingen familiemedlemmer er dog kommet noget til ved terrorhandlingerne.

- Jeg skal minde alle dem, der er døde. Jeg er selv fra Sri Lanka, så jeg skal bare være her, siger Idaya Larsen.

- Vi er langt væk fra vores familie, så vi skal gøre, hvad vi kan her. Det er mørke kræfter, der på Sri Lanka lige nu. Min familie er bange.