Løsladt efter tele-skandalen: 67-årig kvinde gemmer sig i Holland

Skandalen om fejl i politiets brug af teledata har foreløbig reddet en 67-årig kvinde og en 56-årig mand fra at blive retsforfulgt som bagmænd til en indsmugling af 12 kilo ecstasy og to kilo kokain fra Holland til Danmark.

Deres stole stod tomme i retssal 1 i Københavns Byret, da modtagerne af de 14 kilo narkotika, to mænd på 18 og 26 år, fik seks og ni års fængsel.

De to formodede bagmænd opholder sig nemlig i Holland, og selvom de havde fået besked på at møde op i Københavns Byret, holdt de sig væk.

Oprindeligt blev de varetægtsfængslet i Holland med henblik på udlevering til Danmark, men det nåede de ikke at blive, fordi teledata-skandalen pludselig rullede.

På fri fod i Holland

Beviserne mod de to består i høj grad af teleoplysninger, så dansk politi kunne ikke opretholde varetægtsfængslingen af dem, og derfor løslod de hollandske myndigheder dem.

En undersøgelse af narkosagen viste imidlertid, at der ikke var nogen teledata-fejl i narkosagen. Men dansk politi kunne ikke bede Holland om at fængsle dem igen.

De to tiltalte fik dog forkyndt tiltalen og tidspunktet for retssagen i København, men de blev altså væk. Formentlig på grund af udsigten til mange år i fængsel.

Derfor blev retssagen mod de to modtagere af narko-partiet gennemført til dom, mens Københavns Politi nu må rejse en ny sag mod de formodede bagmænd, der nægter sig skyldige.

– Vi udarbejder et nyt anklageskrift mod de to og får berammet en ny retssag. Så må vi bede retten om at få dem anholdt, hvis de ikke møder op, siger anklager Annika Jensen fra Særlig Efterforskning Øst.

Døde i cellen

Politiet slog til 7. juni sidste år, da de to nu dømte mødtes med ægtemanden til den 67-årige kvinde i Hamletsgade på Nørrebro.

Han var kørt fra Holland til Danmark med de 14 kilo narkotika i en varebil, og fik telefonisk instruks fra sin hustru og hendes 56-årige kompagnon om at mødes med de to mænd for at overdrage narko-partiet.

Alle tre blev anholdt og stofferne beslaglagt. Men efter anholdelsen begik narko-kureren selvmord i cellen og efterlod sin 67-årige hustru i Holland. Her blev hun anholdt, og på parrets bopæl fandt politiet 16.500 euro, cirka 123.000 kr.

Hos den 56-årige i Holland fandt politiet 15.000 engelske pund, cirka 125.000 kr.

Den dømte 18-årige, som kun var 17, da han blev arresteret, havde 50.000 kr. på sig ved anholdelsen i Hamletsgade.

Ved dommen over modtagerne af de 14 kilo narko slog Københavns Byret fast, at leverancen skete i forening med de to, som fortsat er på fri fod i Holland.

Den dømte 26-årige blev foruden de 14 kilo narkotika også dømt for besiddelse af 200 gram kokain og 985 gram skunk i en garage i Emdrup.