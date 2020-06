Et dansk medlem af Jehovas Vidner, som er idømt fængselsstraf i Rusland, bliver løsladt tidligere end forventet.

Det skriver Jehovas Vidner i Rusland og det russiske nyhedsbureau Tass.

Dennis Christensen, som personen hedder, blev i februar sidste år ved en russisk domstol fundet skyldig i have agiteret for Jehovas Vidner og idømt seks års fængsel.

Jehovas Vidner er i de seneste år i Rusland blevet betegnet som en ekstremistisk organisation.

Danskeren blev anholdt i foråret 2017 under en gudstjeneste i trossamfundet i en by syd for hovedstaden Moskva.

Men nu har en domstol i Rusland godkendt en anmodning fra Dennis Christensen om at blive løsladt før tid. Det oplyser hans advokat, Anton Bogdanov, til Tass.

- Hans resterende fængselstid - 1 år og 11 måneder - er skiftet ud med en bøde på 400.000 rubler, siger advokaten.

Beløbet svarer til godt 38.000 kroner.

Afgørelsen er endnu ikke trådt i kraft, og Dennis Christensen er fortsat indespærret.

Dennis Christensen blev i 2019 idømt seks års fængsel ved en russisk domstol.

Han blev dømt for at have videreført Jehovas Vidner, der i Rusland betragtes som en religiøs, ekstremistisk organisation.

- Dommer Galina Petlitsa har truffet en fair afgørelse. Det er en modig og ærlig handling, som for tiden ikke ses ofte af dommere i sager med Jehovas Vidner, siger Yaroslav Sivulski, repræsentant for Jehovas Vidner i Europa.

At Jehovas Vidner i Rusland betragtes som en ekstrem organisation betyder, at trossamfundet står på samme liste som nynazister og terrorsympatisører.