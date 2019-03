Lokalpolitiker fundet død i celle: Nu er ligsyn afsluttet

Det retslægelige ligsyn af den 41-årige lokalpolitiker René Kauland er nu afsluttet. Det oplyser politikommissær Mads Justesen fra politiet i Næstved.

René Kauland blev fundet død i sin celle i Slagelse Arrest onsdag morgen, få timer før han skulle være mødt i retten, tiltalt for drabsforsøg på sin ekskæreste.

- Vi har ikke fundet noget mistænkeligt, og der er intet, der tyder på, at en forbrydelse har fundet sted. Selve dødsmåden og dødsårsagen udtaler vi os ikke om, siger Mads Justesen.

Det er standard-procedure, at der foretages et retslægeligt ligsyn, når folk dør i Kriminalforsorgens varetægt. Hvis det ikke er muligt at fastslå dødsmåde og dødsårsag ved et retslægeligt ligsyn, kan der foretages en obduktion. Men det er ikke tilfældet her.

- Dødsmåde og dødsårsag er os bekendt, så der bliver ikke tale om obduktion, siger Mads Justesen.

Kriminalforsorgen har ingen kommentarer til, hvordan det kunne ske, at lokalpolitikeren kunne afgå ved døden i cellen.

René Kauland blev anholdt i maj sidste år. Pr-foto

Rene Kauland var tiltalt for drabsforsøg mod en 43-årig kvinde, som han tidligere har dannet par med. Han har nægtet sig skyldig hele vejen igennem.

Sagen skulle været startet i Retten i Roskilde onsdag morgen klokken 9.30, men blev aflyst en halv time før.

Det kom efterfølgende frem, at Rene Kauland var fundet død i sin celle i Slagelse Arrest samme morgen. Anmeldelsen var kommet til Alarmcentralen klokken 7.29.

Offer i livsfare

Drabsforsøget skete 11. marts sidste år. Her lå offeret og sov i soveværelset med sin niårige datter, da de blev overrasket af en maskeret gerningsmand. Han kom ind i rækkehuset i Greve ved at knuse en rude og gik til angreb på kvinden med et slagvåben.

Af anklageskriftet mod René Kauland fremgår det, at kvinden kun overlevede, fordi hun kæmpede for sit liv og værgede for sig.

Hun fik brud på både arme, ben, ribben og halspulsåren i det voldsomme overfald, hvor også hendes datter blev ramt af slag i ansigtet. Derfor var René Kauland også tiltalt for grov vold mod den ni-årige pige.

