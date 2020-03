Lokkede 400.000 kroner fra 84-årig kvinde

En 84-årig kvinde har fået lænset sin konto for 400.000 kroner, efter at hun har afgivet en række personlige oplysninger i telefonen.

Det skriver nordjyske.dk.

Kvinden blev kontaktet 5. marts om aftenen, og her oplyste hun både sit CPR-nummer og Nem-ID.

- Vi kan følge, hvor pengene er sendt hen. Ellers har vi faktisk ikke noget at gå efter på nuværende tidspunkt, siger vagthavende i Hobro til nordjyske.dk.

Flere tilfælde af telefon-svindel: Kriminelle snyder sig til personlige oplysninger

Den ældre kvinde var ikke selv klar over, at de mange penge var forsvundet fra hendes konto. Et familiemedlem opdagede, at pengene var hævet uden gyldig grund.

Det er endnu uklart, om kvinden vil kunne få erstatning fra sit pengeinstitut, hvis det ikke lykkes politiet at finde svindleren.

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at få en uddybende kommentar fra politiet.

