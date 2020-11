Lokkede mænd i baghold på sugardaters

Med en falsk datingprofil snød en 20-årig flere håbefulde mænd og lokkede dem i baghold for derefter at røve dem.

Det oplyser Østjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Den 20-årige mand blev ved Retten i Aarhus idømt fængsel i to år og ni måneder for flere tilfælde af røverier i januar og februar. Den 20-årige havde en profil på Sugerdaters.dk, hvor han udgav sig for at være en ung kvinde. Fire gange fik han kontakt med mænd, som han aftalte en date med på parkeringspladser i hhv. Lystrup, Hinnerup og Hadsten.

Mændene skulle betale nogle tusinder i kontant for mødet, men når de mødte op med pengene på lommen blev de i stedet for en ung kvinde mødt af to mænd iklædt dødningemasker. De slog, sparkede og truede ofrene med kniv og frarøvede dem på den måde kontanterne.

Et af røverierne - i Hadsten- måtte de dog opgive røveriet, fordi der kom en forbipassernde.

Politiet fandt frem til den 20-årige via digitale spor, og han har siddet varetægtsfængslet siden marts.

- Der er tale om meget grove, velplanlagte røverier, som har været en meget voldsom oplevelse for de forurettede. Jeg er derfor tilfreds med, at den 20-årige blev idømt en tilsvarende alvorlig straf . siger anklager i sagen Steffen Andersen ifølge pressemeddelelsen.

I retten nægtede den 20-årige at udtale sig. Han har udbedt sig betænkningstid i forhold til en anke.

Hans medgerningsmand er fortsat på fri fod.