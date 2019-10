Lokket i fælde: 'Julemanden' ville have sex med 13-årig pige

62-årig stilles for retten for krænkelser af 40 purunge piger. Han blev fældet af en falsk profil på nettet og er tidligere dømt for det samme

En 62-årig mand ringede på døren til en lejlighed i Albertslund med to Hawaii-pizzaer og en billig flaske boblevand under armen, fordi han troede, at en 13-årig pige var alene hjemme, så han kunne få sex med hende.

Men han blev lokket i en fælde af tv-produktionsselskabet STV Production, hvor en journalist havde oprettet en falsk profil på nettet med en 13-årig pige, der chattede med manden, som på nettet kaldte sig 'julemanden'.

Den ældre mand blev mødt af værten på programmet 'Børnelokkerne', Henrik Qvortrup, og et kamerahold. TV-holdet havde også en sikkerhedsvagt med, der holdt den 62-årige tilbage til politiet kom. Han forsøgte ellers at komme væk fra stedet.

Tiltale: Krænkede 40 piger

På tirsdag stilles den 62-årige for Retten i Glostrup, hvor han er tiltalt for blufærdighedskrænkelser af 40 unge piger.

TV-holdets civile anholdelse har nemlig udviklet sig til en omfattende sag, fordi politiets undersøgelser af mandens computer viste, at han, ifølge tiltalen, havde sexchattet på Skype med en lang række mindre-årige piger.

Børnelokker på nettet: Skyldig i forsøg på sex med mindreårige piger

Den 62-årige, der i 2012 blev han dømt for samme slags kriminalitet, nægter sig skyldig.

- Jeg havde en længere snak med ham, da vi konfronterede ham. Det var ikke nødvendigt at 'maske' ham på TV, fordi han hele tiden holdt de to pizzabakker op foran ansigtet, siger Henrik Qvortrup til Ekstra Bladet.

- Jeg er glad for, at han blev anholdt. Havde det ikke været for vores program, så var han fortsat, siger Henrik Qvortrup. Programmet 'Børnelokkerne' har ført til en stribe af domme over pædofile mænd, der er blevet afsløret i udsendelserne.

Civile anholdelser

- Vi anmeldte dem altid til politiet, og fra anden sæson af programmet havde vi vagter med, så vi kunne foretage civile anholdelser, siger Henrik Qvortrup.

Se også: Qvortrup afslørede ham på TV: Bedstefar ville have sex med 13-årig

'Børnelokkernes' journalist havde i flere uger forud for mødet i Albertslund chattet med den 62-årige via den falske profil, fremgår det af tiltalen.

Fra sin adresse på Midtsjælland skrev han blandt andet til den 13-årige pige: 'Du har en mødom, ved du hvad det er?' 'Har du ikke prøvet at kæle dig på klitten?'.

To dage før han skulle mødes med den 13-årige pige sad han foran sit webcam på Skype og onanerede, mens han troede, at hun kiggede på.

Han fik aftalt, at mødes med hende i Albertslund. TV-holdet havde lejet en lejlighed via Airbnb til formålet.

'Lagt op til hyggelig aften'

- Han havde lagt op til en hyggelig aften og kom med to Hawaii-pizzaer med ananas og en flaske billig boblevand, husker Henrik Qvortrup.

Den 62-årige er derfor tiltalt for forsøg på at skaffe sig samleje og andet seksuelt forhold med den 13-årige pige. Men hun var ikke den eneste, som den 62-årige i månederne op til sin anholdelse chattede med på nettet.

Anklageskriftet beskriver, hvordan han havde kontakt med 39 andre mindreårige piger og alle samtalerne drejede sig om sex.

Til en 14-årig skrev han for eksempel 'jeg ville vide, hvad du har haft af sex...hvor meget hvordan og med hvem'. 'Vil du ikke også gøre mig tilfreds snart'.

Den 62-årige er også tiltalt for besiddelse af børneporno. Han kræves frakendt retten til at beskæftige sig med børn og unge under 18 år.

Se også: Dømt for voldtægt af 15-årig efter Qvortrup lokkede ham i fælde på TV

Den tiltalte har tidligere været leder af et bosted for udsatte børn og unge.

Han blev varetægtsfængslet i november 2011 efter sexchat med unge piger, der krænkede deres blufærdighed. En af dem fik en video, hvor han sad i en sofa og onanerede.

- Jeg blev nødt til at vide, hvad der foregik i de unges verden på baggrund af mit arbejde, forklarede han dengang dommeren under grundlovsforhøret om sine sexchats.

Han blev dømt året efter, men Ekstra Bladet har ikke kendskab til, hvad han dengang fik i straf.

Se også: Voksen ville have sex med 13-årig pige: Lokket i fælde på TV