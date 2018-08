Lokomotivfører med tårnhøj promille: - Jeg kan ikke huske turen

En 59-årig lokomotivfører blev sidste år anholdt, efter han havde ført et tog fra Aarhus til Silkeborg med en promille på 1,95. I byretten har manden nu forklaret, at han intet kan huske fra turen

En 59-årig lokomotivfører er blevet kendt skyldig i at føre tog med spiritus i blodet, efter han i april sidste år førte et tog fra Aarhus til Silkeborg med en promille på 1,95

Det skriver Midtjyllands avis.

Under turen til Silkeborg blev det bemærket i kontrolcentret, at toget begyndte at tabe hastighed, og en medarbejder hos Arriva tog derfor kontakt til lokomotivføreren, der viste tydelige tegn på spirituspåvirkning.

Arriva sendte derfor folk til stationen i Silkeborg, hvor de stod klar med et alkometer, der altså kunne bekræfte, at lokomotivføreren havde fået noget at drikke.

Politiet blev tilkaldt, og der blev efterfølgende fundet en termokande med vin i førerhuset. Manden blev anholdt og fik foretaget en blodprøve, der viste, at manden havde en promille på ikke mindre end 1,95.

'Jeg har ikke et problem'

I byretten kom det frem, at den 59-årige lokomotivfører ikke selv husker noget fra turen, men han understregede alligevel at han ikke drikker for meget.

- Jeg kan ikke huske noget fra turen. Formentlig både på grund af alkohol og på grund af posttraumatisk stress. Jeg har ikke et problem med alkohol. Jeg har ført tog i 30 år, og jeg har aldrig tidligere været spirituspåvirket i mit arbejde, forklarede han.

Han forklarede, at han har pådraget sig sin PTSD-lidelse gennem sit job, hvor han flere gange har oplevet, at folk har begået og forsøgt selvmord ved at træde ud foran toget.

Den 59-årige mand blev idømt 30 dages betinget fængsel for at have bragt andres liv i fare, og han fået frataget retten til at føre tog i et år.

Han er desuden blevet fyret fra sit job hos Arriva.

