Lort i kældrene: Charlottes kæledyr druknede i kloakvand

Charlotte Strunk Jensen er utryg og rasende. Skybruddet over dele af Danmark forrige weekend og de kraftige byger, der torsdag aften ramte vestjyderne, har udløst skader på flere hundrede tusinder af kroner i hendes forretning Bonnie Dyrecenter i Esbjerg.

- Det ser sort ud for min forretning, hvis jeg ikke bliver dækket ind af forsikringen. Jeg har det ad helvede til. Det er umuligt at sove om natten. Jeg tænker hele tiden på, hvornår det går galt med de lorte-kloaker igen. Det er næsten ved at gøre mig sindssyg, forklarer den 41-årige kvinde.

Så klamt var gulvet i Bonnie Dyrecenter i Esbjerg efter den seneste kloak-oversvømmelse. Foto: Privatfoto

Det værste for dyrehandleren er, at to chinchilla-unger, et marsvin og otte zebrafinger druknede i deres bure på gulvet under den første oversvømmelse, mens fem kaniner og en del krybdyr blev reddet i sidste øjeblik.

Charlotte Strunk Jensen har fotografier af de døde dyr, men de er så voldsomme, at hun pure afviser at vise dem til andre:

- Jeg er rystet. Vi slap billigt, og var heldige med, at vores nabo ringede til os. Jeg har haft forretningen i 13 år, og har ellers aldrig oplevet, at vandet stod op af kloakerne.

Som at være på Titanic

I går aftes var den så gal igen, da stinkende kloakvand ikke bare flød over fra riste og kloakrør men strømmede direkte op igennem dyrehandlens betongulv.

Charlotte Strunk Jensen vidste to døgn i forvejen, at der var risiko for nok en oversvømmelse.

Entreprenører har planlagt at grave gulvet op, så en ballon midlertidigt kan blokere dyrehandelens kloak. Senere vil ejeren ofre 50.000 kroner på en højvandslukker. Men så langt kom de ikke.

Dyrehandler Charlotte Strunk Jensen føler sig utryg og har svært ved at sove om natten. Hun frygter, at hendes forretning og kæledyr i Esbjerg når som helst kan blive ramt af en ny kloak-oversvømning. Foto: Christer Holte

- Hvad skulle vi gøre? Vi satte propper i kloak-udløbene, men man kan ikke blokere et helt gulv, forklarer Charlotte Strunk Jensen.

Dyrehandleren oplevede det under første oversvømmelse i juli som at 'være ombord på Titanic'. Nu gruer hun for, om kloakkerne kollapser igen.

- Jeg kan se, at der nu er udsigt til regn fem døgn i træk. Hvor lidt skal der til næste gang? Det er jo ikke tyfoner, der har ramt os.

Kloaksystem ikke godt nok

Charlotte Strunk Jensen er ikke i tvivl om, at problemerne opstår nu, fordi Esbjerg Kommune og selskabet DIN Forsyning som led i en ny spildvandsplan har etableret et separat kloaksystem i kvarteret og lagt stikledninger ind til matriklerne.

- Det nye kloaksystem sikrer ikke godt nok mod regnskyl. Entreprenøren må have lavet nogle regnefejl, mener Charlotte Strunk Jensen.

Allan Thye Schmidt rydder op i sin kælder i Østerbyen i Esbjerg. Han er en af adskillige beboere i området, der to gange på 14 dage har været ramt af massive kloak-oversvømmelser og haft 'lort i kælderen'. Ødelæggelserne i familiens murermestervilla løber op i et seks-cifret beløb, lyder hans vurdering. Foto: Christer Holte. Redigering: Martin Ekelund

Den vestjyske dyrehandler er 'målløs' over, at de ansvarlige ledere i forsyningsselskabet og kommunen 'vasker hænder på hinanden':

- Nogle i det system SKAL stå til regnskab. Hvor skal det være mig og de andre husejere?

Charlotte Strunk tør ikke vente. Nu investerer hun af egen lomme i, hvad der skal til, for at sikre sig selv, sin forretning og kæledyrene, og så glæder hun sig til, at få en tryg dagligdag tilbage på Strandby Kirkevej:

- Som det er nu hilser sig vi ikke længere med et hej her i kvarteret. Vi ryster på hovederne.

Afdelingschef: Folk skal selv sikre kældrene

Køretøjer fra skadeservice-firmaer holdt igen i går i kø efter nye oversvømmelser på Strandby Kirkevej i Esbjerg. Foto: Christer Holte

Oversvømmede husejeres kritik af den kommunale kloak-renovering i Østbyen i Esbjerg preller af på Henrik Nissen, afdelingschef i DIN Forsyning.

- Jeg ved ikke, om jeg og andre vasker hænder. Men det her er ikke en projekteringsfejl. Det kan godt være, det provokerer folk, men den enkelte husejer skal selv sikre sig mod oversvømmelser i deres kældre, fastslår Henrik Nissen.

Han erkender dog, at han selv og andre i systemet 'muligvis ikke' har været gode nok til at forklare folk, at de selv har ansvaret for f. eks. at montere højvandslukkere på deres stikledninger. Det er nemlig ikke et lovkrav, og det er efter hans opfattelse slet ikke en kommunal opgave.

- Nu sker det to gange i rap, og det er ikke for at være arrogant, men jeg er nødt til at sige, at har folk ikke haft oversvømmelser før, så har de nok været heldige, siger afdelingschefen.

Nu rammer uvejret: Flere steder i Esbjerg står under vand

Han forklarer, at det gamle spildevands-system var overbelastet, og at borgere nu som noget nyt har mulighed for at udlede overskydende regnvand på deres grunde til en separat regnvandsledning. Men der er grænser for, hvad systemet kan kapere.

Henrik Nissen oplyser, at regnen torsdag aften var 'lige på grænsen' til at være et skydbrud, og at nedbøren 28. juli var af et omfang, som ikke dukker op hvert årti.

Men det overrasker ham, at der var så mange oversvømmelser torsdag aftenm, hvor der faldt 18 millimeter regn over Esbjerg:

- Det giver stof til eftertanke. Det tyder på, at der er et sted, hvor der kommer regnvand ind, som ikke skal være der. Forklaringen kan teoretisk være, at flere matrikler på en vej kan have ledt mere regnvand ind i de offentlige system fra deres hustage, end de har lov til. Jeg ved det ikke. Det skal vi undersøge.