Louisa og Marens mordere dømt til døden

Fire mænd er dømt til døden i sagen om drabet på danske Louisa Vesterager Jespersen og norske Maren Ueland.

De to unge piger blev fundet dræbt i Marokko.

Det skriver norske NRK.

Oprindeligt var kun tre mænd dømt i sagen til døden. De ankede dommen, og da ankesagen blev behandlet onsdag, blev endnu en mand også dømt til døden. Altså blev tre af mændenes domme stadfæstet, og den fjerde person gik fra livstid til at dødsstraf.

I alt er 24 mænd blevet tiltalt i sagen.

Dommene faldt ved Appeldomstolen i Marokko.

Louisa Vesterager Jespersen blev 24 år og Maren Ueland blev 28 år. De blev myrdet 17. december sidste år, da de var på vandretur i Atlasbjergene i Marokko. De blev fundet dræbt i landsbyen Imlil.

De blev slået ihjel med kniv og senere halshugget.

