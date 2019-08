Louise dræbte sine børn der 'gik i vejen for hendes sexliv'

Minimum 32 år. Så længe skal 23-årige Louise Porton sidde fængslet som straf for at have dræbt sine to små børn, treårige Lexi Draper og Scarlett Vaughan på 17 måneder.

Det skriver blandt andre BBC.

Hun er fredag blevet idømt fængsel på livstid efter en fem uger lang retssag ved Birmingham Crown Court.

Under domsfældelsen kaldte dommer Amanda Yip den unge mors handlinger for 'onde' og 'kalkulerede'.

- Det var uskyldige, små, følsomme børn, der burde kunne stole på, at deres mor ville beskytte og passe på dem. I stedet tog du deres liv fra dem, sagde dommeren.

Hun understregede, at det faktum, at det kan være svært at være en ung mor, slet ikke var nok til at forsvare Louise Portons handlinger.

- På den ene eller den anden måde klemte du livet ud af dine døtre og ringede først til ambulancen, da du vidste, de var døde. Jeg er overbevist om, at du på det tidspunkt havde intentionen om at dræbe dine døtre. De, der elskede Lexi og Scarlett, er nu efterladt uden svar på, hvordan og hvorfor du kunne finde på noget så ondt, lød det videre fra dommeren.

To mislykkede drabsforsøg

I retten er det kommet frem, at Louise Porter to gange i januar 2018 forgæves havde forsøgt at dræbe den ældste datter, Lexi Draper, inden det til sidst lykkedes hende senere samme måned.

Mens den lille pige var indlagt på hospitalet, tog Louise Porton topløse billeder på toiletterne og arrangerede mod penge at udføre seksuelle handlinger på mænd, hun havde mødt på nettet.

Den 23-årige mor, der beskriver sig selv som deltidsmodel, accepterede desuden 41 anmodninger på en dating-app kun én dag efter mordet på datteren, er det kommet frem i retten.

Ambulancereddere har fortalt, hvordan hun virkede rolig og kold, mens hun udskød opkaldet til alarmcentralen ved blandt andet at bruge tid på at fylde brændstof på sin bil, mens datteren lå død inde i bilen.

- Den overvejende antagelse er, at Lexi og Scarlett døde, fordi nogen bevidst forstyrrede deres luftveje. Denne nogen kan kun have været den tiltalte, lød det fra anklager Oliver Saxby. Han tilføjer, at børnene 'gik i vejen for, at Louise Porton kunne gøre hvad hun ville, når hun ville det, og med hvem hun ville det med'.

Han fremlagde desuden for dommeren, at ingen læger havde kunnet finde nogen 'naturlige årsager' til, at de to små piger døde.

Mistænkelige Google-søgninger

Også politiet har bevidnet, at det var 'tydeligt ud fra bevismaterialet', at Louise Porton to gange i januar 2018 havde forsøgt at dræbe den ældste datter, før det lykkedes hende tredje gang.

Efterforskningen viser desuden, at den 23-årige mor søgte på Google på sætningerne 'hvorfor er min 3-årige stoppet med at trække vejret', og 'hvor længe efter man har druknet nogen kan de blive genoplivet?'

Senest er det ifølge news.com.au kommet frem, at Louise Porton efter mordet på sine døtre forsøgte at sælge deres tøj via en lokal gruppe på Facebook.

Louise Porton er dømt for at have kvalt datteren Lexi tidligt om morgenen 15. januar 2018. Efterfølgende hørte vidner hende 'grine hos bedemanden', to dage før hun også dræbte 17 måneder gamle Scarlett Vaughan.

I en udtalelse i retten har børnenes far, Chris Draper, der aldrig har mødt sin yngste datter, udtalt:

- Hvorfor gjorde Louise noget så ondt mod vores smukke døtre? Du er deres mor, den person, som skulle tage sig af dem, beskytte og elske dem. De var bare ubelejligt for dig. Hvordan kunne du gøre det?

- Jeg tænker på det dag og nat, og jeg kan ikke forstå, hvorfor mine to døtre blev taget fra mig, fordi Louise ville være løs på tråden, tilføjer den ulykkelige far.