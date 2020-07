LTF bag tremmer: Minder om terrorisme

Selvom Loyal To Familia er blevet forbudt, fortsætter bandens medlemmer krigen bag tremmer mod Kriminalforsorgen - senest med to episoder, hvor fængselsbetjente blev slået med termokander

Selvom Loyal To Familia, som den første kriminelle gruppering i grundlovens historie, i januar blev forbudt ved lov, har det ikke ændret på deres voldsregime i landets fængsler.

I Ekstra Bladets podcast Bandeland fortælles det i afsnit ni, hvordan LTF i en årrække har erklæret krig mod Kriminalforsorgen, hvilket har ført til en række af grove overfald på fængselsbetjente.

- Det er hele LTF's virkemåde, at de ønsker at være i væbnet konflikt med fængselspersonalet, men også det omkringliggende samfund, siger Bo Yde Sørensen, formand for Fængselsforbundet.

Forbuddet betyder blandt andet, at man ikke længere må iføre sig beklædningsgenstande med LTF's symboler og kendetegn. Men bandens medlemmer og medløbere lægger ikke skjul på tilknytningen, når de sidder bag tremmer, og flere af dem har også fået deres tilhørsforhold permanent foreviget med blæk i huden.

- Om de har deres kasket eller tatovering på armen, hånden eller ansigtet gør ingen forskel. Vi kan jo ikke fjerne tatoveringen, siger Bo Yde Sørensen.

Sådan terroriserer LTF betjente i fængslerne

Aggressivt miljø

Ifølge forbundsformanden er det et ekstremt fjendtligt og aggressivt miljø, hans medlemmer befinder sig i, når de arbejder med medlemmer af den forbudte bande. Og et af problemerne er uforudsigeligheden i deres angreb.

- Det er ikke simpel vold på grund af en konflikt, negativ afgørelse eller dårlig kemi med en fængselsbetjent. Her ønsker man at ramme Kriminalforsorgen og staten, og så laver man en nøje tilrettelagt aktion, hvor man slår en fængselsbetjent til lirekassemand, siger Bo Yde Sørensen, der ikke lægger fingre imellem, når han skal beskrive fremgangsmåden.

- En del af deres reaktionsmønstre minder om terrorisme. Man ønsker at skræmme og ramme bredt, uden man egentlig har et personligt budskab, lyder vurderingen.

Inden for de seneste måneder har der været to overfald på fængselsbetjente i Vestre fængsel, som man vurderer er begået af LTF. Ved begge overfald var fremgangsmåden den samme, fortæller David Jensen, der er talsmand for fængselsbetjentene i Vestre.

- Uden varsel bliver der slynget en fyldt termokande i hovedet på betjenten. Ved det første overfald bliver betjenten ramt i ansigtet og får flækket et øjenbryn. Anden gang bliver den kvindelige betjent ramt med termokanden bagfra, så hun får en flænge i kindbenet, der kræver operation, siger David Jensen.

Fængselsbetjent blev offer for banders hævn

Beordret af ledende LTF'ere

Han fortæller yderligere, at der ikke havde været nogen konflikter med de to indsatte forud for overfaldene, samt at de to gerningsmænd begge befinder sig lavt i bandens interne hierarki. Dermed skriver episoderne sig ind i rækken af umotiverede LTF-overfald på fængselsbetjente.

- Sikkerhedsenheden vurderer, at de to overfald er beordret af nogle bandemedlemmer, der er højere i hierarkiet, siger talsmanden.

Og det er ikke første gang. Under opløsningssagen forklarede den forhenværende formand for Fængselsforbundet Kim Østerbye, hvordan fængselsbetjente fortalte, at LTF'erne havde fået ordre om at hæve trusselsniveauet.

Han fortalte også, at ledelsen i LTF havde forbudt medlemmerne at tale med fængselsbetjentene, og resocialisering af LTF medlemmer nogle gange skete i hemmelighed.

En anden ansat i Kriminalforsorgen kunne under sagen mod banden berette om, hvordan en ledende LTF'er, der havde kontakten med personalet, tilkendegav, at når fængslet lavede begrænsninger for de indsatte LTF'ere, ville det få konsekvenser for de ansatte

I Vestre Fængsel er konsekvensen efter overfaldene med termokander, at de indsatte LTF’ere indtil videre er forment adgang til varmt vand.