LTF-bandeleders far: Hvis min søn gør noget forkert, bliver jeg ked af det

Selv om LTF-bandelederen Shuaib 'Shebi' Khan i dag er 31 år, bor han stadigvæk hjemme hos sine forældre.

Da han natten mellem 31. juli og 1. august 2017 truede en betjent under en visitation, fik det derfor efterfølgende den konsekvens, at boligselskabet FSB valgte at ophæve familiens lejemål på indre Nørrebro.

Den beslutning er familien uenige i, og derfor skal boligretten nu tage stilling til spørgsmålet. I retten forklarede Wallait Khan, der er far til Shuaib Khan, at bandelederen sjældent opholder sig i lejligheden, selvom han de sidste par år har haft adresse der. Han forstår ikke, at familien skal straffes for noget, sønnen er dømt for.

Under dagens retsmøde vidnede driftchefen i FSB. Han fortalte om situationen i området i 2017 under bandekonflikten, hvor LTF tydeligt manifesterede sig i store grupper på indre Nørrebro iført bandens karakteristiske sorte hættetrøjer.

Ingen turde klage

- Der er en anspændt stemning. Det er noget, der tales meget om blandt beboerne, sagde han.

Han fortalte, at alle i området var klar over, at Shuaib Khan var vendt tilbage til området, efter han blev løsladt fra en tidligere dom. Det skete, som han sagde, 'under stor fanfare'.

- Der blev kørt kortegekørsel fra Odense til forældrenes lejlighed, sagde han.

Ifølge driftchefen ved alle i området, hvem Shuaib 'Shebi' Khan er.

- De har kendt ham siden han var lille, sagde han om den notoriske bandeleder.

I retten kom det frem, at der ikke foreligger klager til boligselskabet over familien eller Shuaib Khan. Til det forklarede driftchefen, at de fik mange henvendelser fra bekymrede beboere, men ingen turde klage officielt.

Far: Ren overdrivelse

- Der har aldrig været nogen problemer med beboere eller noget som helst. Det var ren overdrivelse fra politiet, da den sag kørte (trusselssagen mod Shuaib Khan, red.), og i dag er det ren overdrivelse fra boligselskabet. Det er politiet og politikerne, der presser dem, sagde Wallait Khan til Ekstra Bladet efter retsmødet.

- Kan du forstå, hvis folk i området er utrygge på grund af den bande, din søn er leder af?

- Hvis du kommer der, så vil du se, at gader og stræder er fyldt med mennesker. Det er så livligt. Alle cafeer, pizzariaer, restauranter og forretninger er fulde af mennesker, og alle er glade.

Wallait Khan mener ikke, at trusselssagen mod hans søn er tilstrækkelig bevist. I stedet er den et resultat af, at 'politiet stresser nogen eller går over grænsen'.

- Det er ensidig propaganda, siger han.

- Men han er jo leder af en bande, som begår meget alvorlige forbrydelser?

- Jeg har jo ikke noget med det at gøre. Vi snakker om en familie, der har boet der i 34 år.

- Hvad tænker du om de forbrydelser, LTF begår?

- Hvis man gør noget ulovligt, så skal man straffes for det ifølge loven, men så er spørgsmålet: Skal vi også straffe dem, der ikke har gjort noget, spørger Wallait Khan retorisk.

- Så du føler ikke et ansvar for de forbrydelser, din søn står bag?

- Hvis han gør noget forkert, bliver jeg rigtig, rigtig ked af det. Han skal ikke gøre noget forkert, og hvis han gør, skal han også straffes ifølge loven. Men hvorfor skal vi have kollektiv straf, spørger bandelederens far igen.

- Men føler du et ansvar?

- Ligesom alle andre forældre bliver jeg meget ked af det, hvis han gør noget forkert. Men hvis der bliver begået karaktermord på en, så er det heller ikke godt.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger, opholder Shuaib 'Shebi' Khan sig i øjeblikket i udlandet. Der falder dom i sagen 20. september.