LTF-boss tjente 0 kroner i 2017

0 kroner.

Sådan lød den officielle indkomst for lederen af den forbudte bande Loyal To Familia (LTF), Shuaib Khan, og 54 andre medlemmer i 2017.

Det er mandag kommet frem i Københavns Byret, hvor anklagemyndigheden forsøger at få et permanent forbud mod LTF.

Ved retsmødet bliver privatøkonomien for medlemmerne af LTF lagt frem af et vidne fra Skattestyrelsens afdeling, der hedder Særlig Kontrol.

- De trækker stadig vejret, så man må gå ud fra, at de har fået dækket deres omkostninger på anden vis, men det er ikke noget, Skat kan se, fortæller vidnet.

Ifølge politiet og anklagemyndigheden har bandemedlemmerne da også tjent penge.

Men det er sket i den kriminelle underverden, hvor banden har tjent penge på blandt andet narkohandel og afpresning, mener anklagemyndigheden.

Med til historien om Shuaib Khans indkomst på 0 kroner hører, at han sad fængslet i omkring fem måneder i 2017.

Og når man sidder fængslet, har man ikke nogen indkomst, men en såkaldt arbejdsdusør.

- Og man får jo dækket kost og logi, bemærker bandens forsvarer, advokat Michael Juul Eriksen.

Shuaib Khan blev løsladt fra fængslet i marts 2017 efter at have afsonet en voldsdom. I august blev han så varetægtsfængslet for at have truet en politibetjent.

Den sag er der efterfølgende blevet sat punktum ved, da Højesteret i november 2018 valgte at udvise Khan til Pakistan.

Sidste år modtog Skattestyrelsen et medlemskartotek fra politiet, som ønskede at få belyst, hvordan økonomien så ud hos omkring 230 bandemedlemmer i 2017.

Den gennemsnitlige årsindkomst lå på 55.609 kroner for medlemmerne. De fleste af dem har fået penge fra det offentlige via SU, kontanthjælp eller førtidspension.

Sidste år blev der nedlagt et midlertidigt forbud mod Loyal To Familia. Den aktuelle retssag skal i sidste ende afgøre, om forbuddet kan gøres permanent.

Knap 100 vidner er blevet indkaldt i den historiske sag.

Det ventes, at sagen er afsluttet i byretten efter sommerferien.