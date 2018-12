LTF-leder vil klage til Strasbourg over udvisning

Den formodede leder af Loyal To Familia vil forsøge at få sin udvisning ophævet af Menneskerettighedsdomstolen i Strasbourg, oplyser forsvarer

Lederen af banden Loyal To Familia, den 32-årige Shuaib 'Shebi' Khan, blev i november udvist af Danmark.

Khan slap ellers med en betinget udvisning i både Københavns Byret og Østre Landsret efter dommen for trusler mod en politibetjent.

Truslerne faldt kort før midnat 31 juli sidste år, hvor LTF-lederen sammen med flere andre bandemedlemmer blev visiteret af en patrulje fra Københavns Politi. Det skete i en visitationszone på indre Nørrebro, som var oprettet som følge af bandekonflikten mellem LTF og Brothas.

Men Højesteret mente, at Shuaib Khan med sin adfærd gennem mange år havde demonstreret manglende vilje til at integrere sig i det danske samfund - og dermed skulle udvises.

Bandelederen vil nu forsøge at få sin udvisning ophævet af Menneskerettighedsdomstolen i Strasbourg, oplyser hans forsvarer ifølge Ritzau.

- Af principielle årsager synes han, det er forkert, siger Michael Juul Eriksen, der er Khans forsvarsadvokat, til Ekstra Bladet.

Han fortæller, at Menneskerettighedsdomstolen er restriktiv med, hvilke sager der tages, op og tidshorisonten er så lang, at Khans indrejseforbud til den tid er ophævet.

- Så den helt store betydning får det nok ikke, men hvis vi vinder, har han uretmæssigt fået nægtet indrejse i seks år, siger Michael Juul Eriksen.

Han mener, at der er en god chance for, at sagen bliver taget op i Strasbourg.

- Den her sag er speciel, fordi der har været så skiftende afgørelser. Og kan man udvise en person på grund af tre måneders fængsel, hvor det reelt er fortiden, der er afgørende, siger forsvarsadvokaten.