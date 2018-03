Ved du noget så tip os på sms/mms 1224 (alm. takst) eller skriv mail til 1224@eb.dk

En 24-årig mand med relationer til bandemiljøet i København er i dag blevet fundet skudt i Valbyparken i København. Han blev konstateret død kl. 07.22 og hændelsen efterforskes som manddrab.

Det oplyser politiet i forbindelse med sagen, hvor en person er fundet dræbt i morges. Ifølge Ekstra Bladets oplysninger har manden indvandrer-baggrund og er bandeveteran.

Ifølge oplysninger til avisen er han del af LTF-banden, men det vil Torben Svarrer, efterforskningsleder, Københavns Politi, hverken be- eller afkræfte.

- Som udgangspunkt kommenterer vi ikke på personers bandetilknytning, siger Torben Svarrer.

Men han oplyser, at den afdøde anses for at være en del af den ene bandegruppering, som var en del af den bandekonflikt, der fandt sted i København i 2. halvår 2017.

Politiet kan pt. ikke sige noget nærmere om motiv, og om hvem der kan stå bag drabet.

Han vil ikke i detaljer oplyse, hvordan den 24-årige blev dræbt.

Ifølge vores oplysninger var der en episode 8. marts i Københavns Nordvestkvarter, hvor der blev skudt. Kan drabet knyttes til den episode?

- Det kan jeg ikke afvise, men jeg heller ikke bekræfte det, men det indgår også i vores efterforskning, siger Torben Svarrer.

Københavns Politi har siden konflikten i 2017 opretholdt den styrkede indsats mod banderne, og fastholder grebet, understreger politiinspektør Torben Svarrer:

- Også i denne sag vil vi gøre alt for at stille de skyldige gerningsmænd til ansvar for deres handlinger. Vi vil gerne erindre bandemedlemmerne om, at der allerede er mange sigtede og tiltalte bandemedlemmer, som kan imødese lange fængselsstraffe for den kriminalitet, de udøvede under den seneste bandekonflikt. Og samtidig skal borgerne vide, at vi er massivt tilstede i relevante områder i politikredsen for at skabe tryghed.

Der efterlyses vidner som har været i området omkring Valbyparken i går aftes efter ca. kl. 22.00 og som i øvrigt måtte ligge inde med viden om hændelsen.

Ekstra Bladet følger sagen og opdaterer ...