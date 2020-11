LTF-medlemmer anholdt for grov afpresning

Midt- og Vestjyllands Politi har anholdt og fængslet medlemmer af den forbudte bandegruppering Loyal To Familia i forbindelse med en forsætlig brandstiftelse og gentagne grove afpresninger i Ikast.

Det oplyser politikredsen i en pressemedelelse.

Ifølge politiet er i alt fem personer anholdt og sigtet i sagen - to betragtes som fuldgyldige LTF-medlemmer.

Det er længere tids efterforskning hos Midt- og Vestjyllands Politi, der torsdag mundede ud i en koordineret ransagnings- og anholdelsesaktion på forskellige adresser, hovedsageligt i Ikast.

Efterforskere fra både Midt- og Vestjyllands Politis centrale efterforskning, politikredsens sektion for organiseret kriminalitet og lokalpolitiet i Herning har samarbejdet om efterforskningen, oplyser politiet.

Landsret: Loyal To Familia er stadig forbudt

De fem anholdte, der er henholdsvis 22, 22, 26, 31 og 33 år, blev fredag formiddag varetægtsfængslet i foreløbig fire uger under et grundlovsforhør, hvor de nægtede sig skyldige.

Ifølge politiet er fire sigtet for våbenbesiddelse og besiddelse af kokain med henblik på videresalg, mens tre er sigtet for forsætlig brandstiftelse med omfattende ødelæggelse.

Derudover er to sigtet for gentagne tilfælde af afpresning af særlig grov beskaffenhed og groft hærværk. Grundlovsforhøret blev holdt for lukkede døre.

I forbindelse med sagen opfordrer politiet eventuelle vidner til at stå frem. Ifølge leder af afdelingen for organiseret kriminalitet Mogens Poort, er der tale om rigtig grov afpresning med mange ofre, som ikke alle er identificeret af politiet endnu.

Trods forbud: LTF-banden stadig brutal

'Det er vigtigt for mig at understrege, at midt- og vestjyderne ikke skal gå rundt og frygte bandekriminalitet. Vi er meget opmærksomme på det og slår hårdt ned, så snart der er noget, der spirer, og det er den her sag et godt eksempel på,' siger Mogens Poort i forbindelse med sagen.

Anholdelsesaktionen torsdag skete således, samtidig med at Østre Landsret stadfæstede byrettens historiske dom over Loyal To Familia.

Her blev det slået fast, at banden virker ved vold og derfor er forbudt og skal tvangsopløses.

På trods af forbuddet er bandefigurer med tilknytning til den ulovlige gruppering dog fortsat særdeles aktive.

Opdateres ...