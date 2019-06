LTF-veteran frifundet i sag om drabsforsøg

En 28-årig bandeveteran er sidst på eftermiddagen frifundet i sagen om drabsforsøget og overfaldet på den 24-årige Ari Hussein.

Det oplyser den tiltaltes forsvarer, Berit Ernst, til Ekstra Bladet.

- Min klient er selvfølgelig glad for frifindelsen, oplyser forsvareren, der fortæller, at frifindelsen var enstemmig.

Under retssagen har det dog ikke været muligt at identificere overfaldsmanden med tilstrækkelig sikkerhed på baggrund af de oplysninger, der har været fremlagt i sagen.

Drabsforsøget fandt sted natten til 8. marts i fjor.

Præcis en uge senere blev den 24-årige likvideret natten til 14. august i den på det tidspunkt øde Valbyparken.

Mens drabsforsøget stadig er uopklaret, så har politiet en formodning om de to sager eventuelt kan trække tråde til hinanden.

Motivet til overfaldet, mener politiet, bunder i, at den 24-årige ikke længere ønskede at være del af den berygtede LTF-bande. Det gjorde anklageren, Maja Schiøtz, rede for ved sin forelæggelse i sagen.

Konkret var LTF-veteranen tiltalt for først at affyre skud imod den 24-årige og dernæst at have tæsket ham med en stump genstand - formentlig skydevåbnet - så han fik flækket flere tænder i munden.

Det skete omkring kl. 00.45 tæt ved krydset Frederiksundsvej og Novembervej i Brønshøj.

Her var Ari Hussein netop ankommet for at besøge sin kæreste, der boede tæt ved, da den mørke skikkelse trådte frem og passede ham op.

Et vidne har under retssagen forklaret, hvordan han så Ari Hussein sætte i løb med den mørke skikkelse i hælene.

Undervejs kastede Hussein sin rygsæk fra sig og øjeblikket efter stoppede forfølgeren op og trak et våben frem, her affyrede han nogle skud i retning af den flygtende.

Et andet vidne stod på sin altan og røg en smøg.

– Jeg kaldte på min kæreste og fortalte, at der var slagsmål, forklarede hun i retten.

Det var i den forbindelse, at hun med sin telefon filmede den grynede optagelse, der viste overfaldet i den kolde vinternat.

