LTF'er dømt igen: Bar halskæde med bande-logo i fængslet

Et 23-årigt medlem af den foreløbig forbudte bande Loyal To Familia er for anden gang blevet dømt for henholdsvis at føre foreningen videre efter regeringens forbud og for at bære bandens kendetegn i fængslet.

Retten i Nykøbing Falster idømte tirsdag den 23-årige en tillægsstraf på 10 dages fængsel for at bære et vedhæng i en halskæde med bandens logo LTF. Det gjorde han 8. februar i år som fange i Storstrøms Fængsel.

Med i dommen var to små besiddelser i fængslet af hashmix til eget forbrug.

Den 23-årige erkendte besiddelsen af hash, men nægtede sig skyldig i tiltalen for at have båret LTF-logoet. Han udbad sig betænkningstid.

31. oktober stadfæstede Østre Landsret en dom på 40 dages ubetinget fængsel til den 23-årige, som han var idømt i Retten i Nykøbing Falster for at have ført banden videre i Storstrøms Fængsel.

’Familia til døden’

Sidste år i oktober skrev han et brev i Storstrøm Fængsel til en bekendt, der ifølge politiet også var LTF´er, og som sad i Enner Mark Fængsel.

Brevet blev opsnappet af brevkontrollen i Storstrøm Fængsel, inden det blev afsendt. Der stod blandt andet 'FF' på kuverten, der betyder 'Familia Forever'.

Ifølge anklageskriftet skrev han 'Loyal To Familia', 'LTF', 'FF' og 'FAMILIA TIL DØDEN!!' i brevet. Det mente både byretten og Østre Landsret var en videreførsel af den forbudte bande.

Den 23-årige er tidligere dømt for afpresning mod seks massageklinikker i København og på Frederiksberg sammen med tre andre LTF´ere. Bandemedlemmerne opsøgte bordellerne og afleverede sedler, hvor der var skrevet LTF eller Loyal To Familia og et telefonnummer, som ejeren skulle ringe til inden 24 timer.

Fem bordeller fik ruder knust med brosten eller mursten, og på to af stederne blev der anstiftet brande med brandbare væsker, fordi ejerne ikke ønskede at betale penge til LTF. Den 23-årige fik tre et halvt års fængsel, men dommen er anket.

Opløsningssag udsat

LTF blev midlertidigt forbudt 4. september 2018, mens Københavns Byret i øjeblikket vurderer, om banden skal opløses ved dom efter grundloven, fordi den er en ulovlig forening, der virker ved vold.

Men opløsningssagen udskudt på ubestemt tid, fordi den blandt andet bygger på flere domme over LTF´ere - herunder bordelafpresningen - hvor politiet har brugt de skandaleramte tele-oplysninger som beviser.

Mens det midlertidige forbud gælder, er det strafbart efter straffelovens § 132 a at føre banden videre eller bruge bandens kendetegn - blandt andet i kriminalforsorgens institutioner.

