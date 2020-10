LTF'er fængslet for drabsforsøg

KØBENHAVNS DOMMERVAGT (Ekstra Bladet): Politiet har anholdt en 26-årig mand, der lørdag blev stillet for en dommer.

Manden tilhører den nu forbudte bande LTF og er sigtet for flere drabsforsøg. Syv mænd er i forvejen varetægtsfængslet i den alvorlige sag, hvor LTF ifølge politiet havde planlagt at dræbe flere medlemmer af Husum-gruppen.

En af dem, som gruppen af yngre mænd fra LTF ifølge politiet havde udset sig som offer for det planlagte mord, er en 23-årig mand fra den rivaliserende gruppering.

Et tip hjalp dog politiet til at forhindre det ifølge politiet nært forstående attentat.

Ifølge sigtelsen var gruppen af yngre mænd fra LTF bevæbnet med en skarpladt maskinpistol og skarpladt pistol, mens de ventede på, at manden skulle dukke op på en adresse.

Iført sorte Adidas-sko, samme farve Nike-bukser og en bluse med lynlås af det franske mærke Lacoste blev den 26-årige lørdag ført ind i retslokalet i Slutterigade flankeret af to bevæbnede politibetjente.

Råbte i retten

Han tog først plads ved siden af den beskikkede forsvarer Søren Eriksen, før dommeren bad ham om at tage plads i anklageskranken.

Han bekræftede her, at han var blevet anholdt den foregående eftermiddag. Efter at have hørt sigtelsen nægtede han sig via forsvareren skyldig og meddelte, at han ikke ønskede at afgive forklaring.

Anklager Casper Sørensen begærede herefter resten af retsmødet afholdt for lukkede døre. Det protesterede Ekstra Bladets udsendte imod, hvilket fik den sigtede til at vende sig om.

- Derfor behøver du jo ikke at gøre det værre, råbte manden, som blev tysset ned af anklageren.

Denne havde ingen bemærkninger til forsvarsadvokatens ønske om navneforbud, som Ekstra Bladet også nedlagde protest imod.

Dommeren valgte dog både at lukke dørene og nedlægge navneforbud.

Faldt i baghold

Ifølge politiet indgik der i LTF'ernes drabsplaner en stjålet Audi med ligeledes stjålne polske nummerplader, som kumpanerne i første ombæring i foråret brugte til at transportere en pistol og en maskinpistol med tilhørende ammunition, som skulle bruges til ugerningerne.

Audien blev efterfølgende placeret på en adresse i Rødovre, hvor politiet fandt den 9. april.

Få uger efter afhentede personer med relation til LTF ifølge politiet bilen, som de kørte til en anden adresse for at vente på den 23-årige bandefigur fra Husum-Gruppen.

Efter seks timers forgæves ventetid blev Audien kørt tilbage til startadressen. Her efterlod de skydevåbnene i bilen, før de dagen efter ved aftentid atter hentede bilen.

Da de ankom til adressen, hvor drabet ifølge sigtelsen skulle finde sted, blev de dog overrasket af politiet.

Det fik LTF'erne til at kaste sig ud i et hasarderet flugtforsøg, hvilket endte med, at chaufføren mistede herredømmet over bilen og brage ind i et hus.

Farlig

Midt i kaoset lykkedes det den nu anholdte at stikke af, mens politiet fik fat i de to øvrige i bilen og andre implicerede. I alt er ni sigtet i sagen. To er løsladt.

Politiet var talstærkt til stede under den koordinerede aktion tidligere, hvor der indledningsvis blev anholdt ni personer. Foto: Kenneth Meyer

Vicepolitiinspektør og leder af Afdelingen for organiseret kriminalitet ved Københavns Politi Knud Hvass er tilfreds med den seneste anholdelse.

- Man kan sige, at det er et hint til de kriminelle om, at vi slipper dem ikke, konstaterede vicepolitiinspektøren forud for grundlovsforhøret.

Dommeren valgte lørdag at varetægtsfængsle den anholdte i fem dage.

Normalt ville anklageren have bedt om fire uger, men da der er retsmøde om fortsat varetægtsfængsling af sagens syv øvrige sigtede valgte han en kortere frist, så de samlet kan genfremstilles torsdag.