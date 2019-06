LTF´ere frifundet for at føre banden videre efter forbuddet

Men de fik fængsel for at gå med kasketter med LTF´s nye kendetegn

Det kostede to medlemmer af banden Loyal To Familia 30 dages fængsel, at de gik rundt med kasketter med et stort hvidt 'F' i panden.

Det skete i Nivå to uger efter, at LTF blev midlertidigt forbudt 4. september sidste år.

Københavns Byret har tidligere slået fast, at sorte kasketter med et hvidt 'F', anses som et nyt kendetegn for den forbudte bande, og det erklærede Retten i Helsingør sig enig i ved dommen.

Til gengæld frifandt Retten i Helsingør de to LTF´ere for at have videreført den forbudte bande ved at foretage 'kriminelle LTF relaterede aktiviteter i form af salg af hash' i en baggård bag spillestedet 'Chancen' i Nivå Centeret.

Det skete, ifølge tiltalen, ved at forsøge at sikre sig mod politiet ved at have vagter ude, der kunne advare hashsælgerne.

Retten fandt ikke, at det var bevist, at der inden forbuddet mod LTF og anholdelsen af LTF´erne 20. september sidste år, havde været LTF-aktiviteter i baggården. Den var, ifølge politiet, et kendt opholdssted for LTF.

Politiet: Sådan kørte forbudt bande videre med hash-salg

Retten godtog heller ikke, at politiet havde overhørt en telefonsamtale fra en 'vagt', der skulle advare hash-sælgerne mod politiet. Da en bil med LTF´erne kort efter forlod stedet, kørte den stille og roligt væk.

Retten ville herefter heller ikke idømte de to LTF´ere et forbud mod at opholde sig ved Nivå Centeret. LTF-medlemmerne på 22 og 24 år tog betænkningstid. De 30 dages fængsel er allerede udstået med varetægtsfængslingen.

Med i dommen var besiddelse af 12,8 gram hash, som politiet fandt i LTF´ernes bil. Retten mente nok, at hashen var til videresalg, men ikke i LTF-regi.

En 20-årig LTF´er var oprindeligt også tiltalt i sagen. Men han blev skudt og dræbt i april på Strandvejen i Rungsted under et formodet bandeopgør.

Anklager Christina Grue siger, at det nu er op til statsadvokaten om sagen eventuelt skal ankes.

Dræbt 20-årig med i LTF: Tiltalt for at køre bande videre efter forbuddet

LTF´erne var tiltalt efter straffelovens nye paragraf 132 a om at videreføre en foreløbig forbudt forening.

Paragraffen, som Folketinget vedtog sidste sommer, skal sikre, at forbudte bander ikke blot føres videre efter et forbud.

§ 132 giver bøde eller fængsel indtil to år til den, der deltager i videreførelsen af en forening, efter at den foreløbig er forbudt af regeringen eller opløst ved dom.

Paragraffens stykke to giver op til seks måneders fængsel til den, som 'på offentligt sted, i kriminalforsorgens institutioner eller med forsæt til udbredelse i en videre kreds besidder eller anvender en forenings kendetegn' efter den er foreløbig forbudt eller opløst.

Lovgiverne skriver i bemærkningerne, at det skal koste mindst syv dages fængsel at vise et bande-tegn og mindst 40 dage at deltage i videreførelsen af en forbudt forening.