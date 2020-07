LTF’ere skyld i brandbomber

RETTEN PÅ FREDERIKSBERG (Ekstra Bladet): To bandemedlemmer blev kendt skyldige, mens et højtstående medlem af LTF-fraktionen 'Holdet' onsdag kunne forlade Retten på Frederiksberg som en fri mand i en sag om brandbomber mod en café i Vanløse.

Café Vik blev kort før midnat 19. september sidste år udsat for brandattentatet, hvor tre hjemmelavede molotov cocktails blev kastet gennem en knust facederude.

Allerede ved sagens første retsdag tog en 23-årig ansigtstatoveret LTF'er uden forbehold skylden for brandbomberne, som han ifølge egen forklaring også var ene om at producere.

- Det var mig personligt, der havde et problem. Der var nogle uoverensstemmelser med ejeren - eller jeg mener caféen, og man kan vel godt sige, de skulle have en lærestreg, forklarede den 23-årige, der i retten ikke ville uddybe uoverensstemmelserne yderligere.

Hang ud sammen

Omvendt mente politiet, at den 23-årige LTF'er handlede på foranledning af et 26-årigt højtstående medlems instrukser om at udøve hærværk på caféen - og at han i øvrigt fik hjælp til at lave brandbomberne af en 19-årig mand, mens en 20-årig - ligeledes banderelateret - mand kørte ham til og fra gerningsstedet på en scooter.

Se også: LTF'ere fængslet for brandbomber mod café

I bevismaterialet indgik blandt andet overvågning fra opgangen til en lejlighed, hvor de fire tiltalte sammen eller på skift befandt sig i løbet af aftenen op til gerningen.

Derudover har den 19-årige tiltalte erkendt, at han i løbet af aftenen købte benzin og tre glasflasker med hyldeblomstsaft som en tjeneste for den ansigtstatoverede 23-årige tiltalte. I retten forklarede han dog, at han ikke anede, at indkøbet skulle bruges til brandbomber.

Til trods for den 23-åriges erkendelse og mulige renselse af sine tre kammerater valgte retten alligevel også at kende sagens 20-årige tiltalte skyldig i brandattentatet. På glasskårene fra brandbomberne havde politiets teknikere nemlig sikret dna, der med allerhøjeste sandsynlighed stammede fra den unge mand.

Skiftede ikke tøj

Også overvågningsbilleder af gerningsmændene, som flygter på en scooter, viser to mænd, der bærer det samme tøj, som den 23-årige og den 20-årige havde på senere samme aften.

Mens bandeduoen indtil fredag kan afvente rettens beslutning om straf, kunne det 26-årige højtstående medlem frit forlade retten. Det samme kunne den 19-årige mand, som blev sendt i byen for at handle ind til brandbomberne.

- Bare fordi man er kommet og gået i den samme lejlighed, er det ikke ensbetydende med, at man har viden om, at der skal ske noget ulovligt.

- Vi mener heller ikke, at indkøbet af hyldeblomst og benzin er nok til, at man kan vide, hvad det skal bruges til, lød rettens begrundelse for frifindelsen

Bærer ulovlig tatovering

Ud over brandattentatet var den 23-årige tiltalt for et brutalt overfald på tre fængselsbetjente og for at lade sig tatovere i ansigtet med et LTF-logo, som ved lov er blevet forbudt i forbindelse med opløsningssagen mod den kriminelle gruppering. Også her erkendte manden sin skyld.

Sagens 20-årige tiltalte var desuden også tiltalt for et brutalt røveriforsøg mod en kvinde, der sad i sin bil en sommeraften sidste år.

Her fik kvinden mærker på arme, skuldre og ben, ligesom hendes trøje ifølge anklagen blev revet i stykker, da to gerningsmænd forsøgte at rive hende ud af hendes spritnye bil.

Se også: Dna knytter bandemedlem til overfald på kvinde

I sagen var der fundet dna på et stykke gummihandske i bilen, der med sandsynelighed stammede fra den 20-årige mand, som nægtede sig skyldig. Men den forurettede kunne hverken udpege sin gerningsmand eller huske, om gerningsmændene bar handsker.

Og da man i danske retssager ikke kan lade DNA stå alene, blev det 20-årige bandemedlem frikendt i det forhold.