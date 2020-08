LTF'ere tiltalt: Krævede 15.000 for jakke

Medlemmer af Loyal to Familia i Fredericia anklaget for afpresning, trusler og videreførelse af banden på dagen, hvor den blev erklæret forbudt

Samme dag som Loyal to Familia (LTF) første gang blev erklæret forbudt via en afgørelse fra Københavns Politi, jagtede tre medlemmer af banden en person fra Kastellet til Falstersgade i Fredericia.

Her tog et af bandemedlemmerne flere gange en kniv frem og hævdede, at offeret skyldte 15.000 kroner for en såkaldt kevlar-jakke, der blandt andet bruges til motorcykelkørsel.

'Jeg stikker dig. Der kommer folk fra København og skærer i dig,' skal vedkommende med kniven have sagt under optrinnet. Samt: 'De skal nok gøre ved dig, som du har fortjent i fem år.'

Det mener anklagemyndigheden hos Sydøstjyllands Politi, som har rejst tiltale mod i alt fem mænd med tilknytning til LTF. Episoden fandt sted 4. september 2018 Sagen skal for retten i Kolding.

Mændene er henholdsvis 21, 23, 25, 28 og 30 år. Mindst en af dem har tidligere været i politiets søgelys for kriminalitet begået i forbindelse med LTF.

Tatoveringer og håndtegn

De to mænd, som ikke er anklaget for episoden med afpresning og trusler, er sammen med trioen tiltalt for at have videreført den forbudte bande.

Forud for jagten på offeret befandt de fem mænd sig ved 14.30-tiden ifølge anklageskriftet mod dem sammen ved Kastellet i Fredericia. Her henvendte de sig i samlet flok til offeret, hvorpå jagten begyndte.

Efter tre af mændene havde løbet offeret op, viste en af dem sin halstatovering med bogstaverne 'SYLF' (Support Your Local Family, red.), som politiet mener, er et LTF-kendetegn.

Da politiet siden henvendte sig til mændene, lavede en af dem et håndtegn med bogstavet F, som politiet ligeledes mener, er et LTF-kendetegn.

Godt en måned efter knivepisoden var politiet igen i kontakt med den nu tiltalte 21-årige. Her bar han ifølge anklagerne mod ham en sort kasket med et hvidt F, som også menes at være et LTF-symbol.

Politiet har konfiskeret to knive og den sorte kasket i forbindelse med sagen.