Lufthavn evakueret efter fund af mistænkelig genstand

Aarhus Lufthavn er tirsdag eftermiddag afspærret efter fund af en mistænkelig genstand.

Det oplyser Østjyllands Politi, der har valgt at evakuere folk på stedet.

'Efter fund af en mistænkelig genstand har vi af sikkerhedsmæssige årsager valgt at afspærre det meste af Aarhus Lufthavn og evakuere folk på stedet, mens vi undersøger nærmere,' skriver politiet på Twitter.

Politiet modtog henvendelsen klokken 13.30.

Efter fund af en mistænkelig genstand har vi af sikkerhedsmæssig årsager valgt at afspærre det meste af Aarhus Lufthavn og evakuere folk på stedet, mens vi undersøger nærmere. Vi opdaterer løbende her. #politidk — Østjyllands Politi (@OjylPoliti) September 10, 2019

Bomberyddere på vej

Politiet har tilkaldt eksperter kaldet ammunitionsrydningsstjenesten OED. De skal undersøge genstanden nærmere, hvorfor området er afspærret uden tidshorisont.

- Vi har tilkaldt eksperter og bomberyddere, som er på vej til stedet, siger Jakob Christiansen, pressemedarbejder hos Østjyllands Politi, til Ekstra Bladet.

På billeder fra stedet ses passagerer forlade lufthavnen med deres bagage i hånden, mens politiet spærrer for al indgående biltrafik.

Passagerer og medarbejdere evakueret

Østjyllands Politi oplyser på Twitter, at 140 mennesker er blevet evakueret, og at en enkelt fly står med 70 passagerer på landingsbanen og afventer nærmere. Politiet orienterer dem løbende.

- Der er flere passagerer og medarbejdere, som er blevet evakueret til en nærliggende bygning, siger Jakob Christiansen.

Politiet vil ikke udtale sig om, hvad det er for en mistænkelig genstand, der er blevet fundet.

Ingen flyafgange

- Foreløbig er der ingen flyafgange eller nogen fly, som kan lande i Aarhus Lufthavn, siger Jakob Christiansen.

- Vi ved ikke, hvor længe det kommer til at vare. Vi bruger den tid, der skal til.

På Twitter skriver politiet, at 'det er pt. ikke muligt at komme frem til lufthavnen, så ingen grund til at køre derud eller gå mod bygningen'.

Aarhus Lufthavn har ikke nogen kommentarer, men henviser til Østjyllands Politi.

