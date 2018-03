Lufthavnsbygning i brand: Ung mand omkom i udbrændt bil

Det var en 19-årig mand, der torsdag aften mistede livet, da han kørte ind i en bygning ved Thisted Lufthavn, oplyser Midt- og Vestjyllands Politi til Ritzau.

En 19-årig mand er omkommet i en bil, efter den har ramt lufthavnsbygningen ved Thisted Lufthavn, der nu står i flammer.

- Vi får en anmeldelse om branden 20.59, og vi er stadig ved at slukke den derude. Men vi har en person i den bil, der har ramt bygningen, som er omkommet i flammerne, siger Jan Nørum, vagtchef ved Midt- og Vestjyllands Politi.

Det vides ikke om det, at bilen har ramt bygningen, har antændt branden, men politiet mener, at de to ting er forbundne. Det tog noget tid at identificere føreren af bilen på grund af brandens omfang.

- Vi har spærret et område derude, så det kan måske påvirke trafikken lidt i morgen, og så er det klart, at det kan påvirke flytrafikken til og fra lufthavnen, siger vagtchefen.