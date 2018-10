Luk døre og vinduer: Brand i Nordsjælland

I forbindelse med brande i Hørsholm og Hornbæk, anbefaler politiet, at folk i områderne holder sig indenfor og lukker døre og vinduer

Der er opstået to brande i Nordsjælland tirsdag aften. Én i en dyreklinik på Bloustrødvej i Hørsholm og én på Spurvevej i Hornbæk.

Branden i dyreklinikken fik politiet en anmeldelse om klokken 19.02.

- Branden har fået fat i taget, men der er ikke nogen, der er kommet noget til, oplyser vagtchef hos Nordsjællands Politi, Flemming Hansen.

Branden er sandsynligvis opstået i en emhætte og har bredt sig til ejendommens førstesal.

Branden på Spurvevej i Hornbæk er kl. 21 blevet slukket, men der pågår stadig efterslukning. Der er ikke længere røg i området, og man kan færdes frit i området, skriver Nordsjællands Politi på Twitter.

I forbindelse med brandene i Hørsholm og Hornbæk opfordrer Nordsjællands Politi kl. 20.30 til, at folk i området holder sig inden døre og lukker døre og vinduer og så vidt muligt undgår røgen.

Ekstra Bladets mand på Bloustrødvej fortæller, at hele vejen er afspærret, og at brandvæsenet stadig kæmper med at få slukket ilden klokken 20.30.

- Det ryger fra taget, men brandvæsnet kæmper med at få det slukket, siger han.

Røgen fra dyreklinikken bliver ført med vinden ud til villakvarteret.

Polititet arbejder på stedet i samarbejde med Nordsjællands brandvæsen.

Foto: Kenneth Meyer

Foto: Kenneth Meyer