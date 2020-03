Lukkede grænser: Narkopriser ryger i vejret

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Siden grænserne blev lukket i forbindelse med coronakrisen er prisen på forskellige former for narkotika steget.

Det gælder især kokain, fortæller kilder med indsigt i miljøet.

På endog ganske kort tid har det hjemlige kokain-marked mærket de lukkede grænser, og at det derfor er blevet sværere at skaffe nok kokain til at mætte markedet. Det er dog for tidligt at tale om direkte tørke, vurderer kilderne.

Politiet bekræfter

Også hos politiet er man opmærksom på den nye situation:

'Det er Rigspolitiets opfattelse, at de nationale såvel som internationale restriktioner som følge af coronavirussygdom COVID-19 må forventes at få indvirkning på indsmuglingen og distributionen af narkotika i Danmark og indirekte dermed også på tilgængeligheden af og prisen på narkotika her i landet', skriver vicepolitiinspektør Søren Enevoldsen hos NEC i en mail til Ekstra Bladet.

'Generelt kan det oplyses, at der er konstateret en stigning i priserne på narkotika og det er Rigspolitiets vurdering, at priserne på narkotika vil stige i takt med, at lande i hele verden i stigende grad lukker ned for kontakt med omverdenen', lyder det endvidere.

'Idet restriktionerne er forholdsvis nye, er det umiddelbart for tidligt til at aflæse markante ændringer af narkotikasituationen i Danmark.

Det er endvidere Rigspolitiets vurdering, at restriktionerne som følge af coronavirussygdom COVID-19, herunder lukkede grænser i Danmark og andre lande i Europa, forventes at medføre et langt mindre udbud af forskellige narkotikatyper', skriver han.

Fortynder stofferne

'For pulvertyper som kokain, amfetamin og heroin vil det erfaringsmæssigt formentlig, udover højere priser have en indvirkning på kvaliteten, idet stoffet vil blive fortyndet ud over det sædvanlige for at øge mængden og indtjeningen.

Derfor kan en afledt konsekvens være øgede spændinger iblandt organiserede kriminelle. Rigspolitiet følger denne udvikling tæt,' lyder det afslutningsvis i mailen.

Kokain og ecstasy indsmugles ofte skjult i personbiler og mindre kassebiler. Og smuglerne frygter sandsynligvis de lukkede grænser, hvor der kræves et såkaldt anerkendelsesværdig formål for at få lov at komme ind.

Glæde hos DF

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger forsøger nogle narko-kriminelle at forhindre, at priserne skal stige alt for voldsomt ude i sidste led af forhandlerkæden, hvor stofferne udbydes til salg, ved fortynde kokainen.

Hos Dansk Folkeparti ser man med glæde på den nye situation:

- Selvfølgelig virker grænsekontrol. I samme stil som vi har en dør i vores hjem med en lås, siger retspolitisk ordfører Peter Skaarup.

- Når nu også Rigspolitiet udtaler, at det må forventes, at indsmuglingen og distribution af narkotiske stoffer vil blive berørt grundet de forskellige lukkede grænser i Europa, så er det naivt at blive ved med at forsøge at bilde folk ind, at en grænsekontrol blot er symbolpolitik, fortsætter han og tilføjer:

- Længe har vi fået tudet ørerne fulde af venstrefløjen om, at grænsekontrol er spild af tid og ressourcer.

- Udmeldingen fra Rigspolitiet er en total stadfæstelse af det, som Dansk Folkeparti har sagt hele tiden: Grænsekontrol virker. Og permanent og udvidet grænsekontrol virker endnu bedre. En effektiv og konstant grænsekontrol er det bedste for vores land, mener Peter Skaarup.