Luksusbil jagtet gennem byen: Chauffør forsvundet

Natten til søndag eftersatte Københavns Politi en stor Mercedes. En biljagt, der endte i en hæk på Frederiksberg.

Chaufføren er endnu på fri fod, fortæller Thomas Hjermind, vagtchef hos Københavns Politi, til Ekstra Bladet.

- Vi starter med eftersættelsen ved Damhussøen, da vi observerer, at bilen kører meget stærkt.

Personen bag rettet nægtede dog at standse.

- Det ender så på Frederiksberg ved Sønder Fasanvej, og en person undløber fra stedet. Ham leder vi pt. stadig efter. Men vi har ikke fundet ham endnu.

Hvad har I fundet i bilen?

- Ikke noget, jeg kan sige noget om her, siger vagtchefen.

Hvad betyder det?

- Vi har ikke fundet noget.

Politi nåede ikke at se personen i sådan en grad, at de kan udsende et signalement af vedkommende.

- Vi efterforsker selvfølgelig på det og arbejder efter de spor, vi har fundet derude. Mere kan jeg ikke sige, afslutter vagtchefen.