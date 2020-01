Luksusbil kørt galt ved Vollsmose

En Mclaren Spider 650s sportsvogn brød lørdag i brand på Åsumvej i Vollsmose, Odense.

Det fortæller indsatsleder ved Beredskab Fyn Christian Holm til Ekstra Bladet.

- Føreren af bilen mistede vejgrebet og kørte ind i et træ. Og så brød den kort efter i brand, siger Christian Holm.

Nåede ud

Der er ingen tilskadekomne i uheldet.

- De to personer, som befandt sig i bilen, nåede ud, inden branden startede, oplyser indsatslederen.

- Træerne blev dog beskadiget, så vi måtte beskære dem. Og asfalten er også blevet beskadiget af ilden.

Branden er lørdag eftermiddag slukket.

Sportsvognen brød i brand, efter den kolliderede med et træ. Foto: Øxenholt Foto

Kørt til hospitalet

Fyns Politi oplyser til Ekstra Bladet, at de to personer er blevet kørt til eftertjek på Odense Universitetshospital, men bekræfter, at de ikke umiddelbart er kommet til skade.

Ifølge politiets vagtchef Henrik Krøjgaard ved politiet ikke, hvad der har fået føreren til at miste kontrollen over den luksuriøse bil.

- Men man kunne gætte på, at det kan ske, hvis man er kommet til at trykke lidt for meget på speederen, siger vagtchefen.

- Men vi har ikke mistanke om, at føreren har været påvirket.