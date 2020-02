Luksusbilforhandler konkurs: Mistanke om 'massiv svindel'

En bilforhandler, der sælger luksusbiler, er på kort tid blevet involveret i en stribevis af konkurser, efter han er blevet varetægtsfængslet for besiddelse af våben. Samlet er der gæld for mindst 50 mio. kr. og kurator mistænker 'massiv svindel i millionklassen'

En luksusbilforhandler, der netop nu sidder varetægtsfængslet i en sag om ulovlig våbenbesiddelse, har indenfor de seneste par uger været ramt af en lang række konkurser.

Udover flere selskaber, der er gået nedenom og hjem, er han også selv gået personligt konkurs, ligesom det er tilfældet med hans hustru, som på papiret indtil for nylig har ejet flere af de nu konkursramte selskaber.

Gælden til kreditorerne ligger på mindst 50 millioner kroner, og ifølge Søren Christensen Volder fra Bech-Bruun, der er kurator på de fleste af konkursboerne, er der mistanke om massiv svindel i millionklassen.

Det fortalte han i skifteretten i Esbjerg 13. februar, da hustruen til K.F var taget under personlig konkursbehandling.

'Der er bestyrket mistanke om, at der er bortskaffet aktiver gennem den seneste tid fra de selskaber, som ejes af (hustruens navn udeladt red.). Der er mistanke om massiv svindel i millionklassen, ligesom der er begået dokumentfalsk i trafik med leasede luksusbiler,' står der i konkursdekretet, som Ekstra Bladet har fået aktindsigt i.

Stråmand

Derudover redegjorde han for, at en stråmand for kort tid siden havde overtaget hendes ejerandele.

'Der er i betydeligt omfang flyttet aktiver mellem hendes selskaber, ligesom hun for få uger siden har solgt anparterne i sine selskaber til en person, som ikke var vidende om det. Der er endvidere mistanke om svindel med registrering af biler.'

Ifølge hustruen har hun kun været ejer og direktør på papiret.

'Det er K.F - og ikke hende - der er autoforhandler. Hun blev kun direktør, fordi K.F bad hende om det. Hun har passet enkle kontoropgaver såsom at passe telefon i (selskabets navn udeladt red.). Hun har også hjulpet med at finde informationer. Hun har ingen uddannelse og har ikke haft noget med bogføring eller regnskab at gøre,' står står der i retsbogen, som Ekstra Bladet har fået aktindsigt i.

Kurator Søren Christensen Volder siger til Ekstra Bladet, at selvom selskaberne ikke var ejet af K.F, så har det været ham, som kontrollerede dem. Der mødte ham samtidig noget af et syn, da han var ude på bilforhandlerens adresse.

Luksusbiler beslaglagt

- Vi kan konstatere, at selvom selskaberne på papiret skulle have rådighed over små 100 luksusbiler af mærker som fx Bentley, Ferrari, Aston Martin og Porsche, så var der den dag, jeg kom ud til virksomheden kun en håndfuld biler, hvoraf de fleste var skadet’

Han oplyser, at politiet har beslaglagt omkring ti af luksusbilerne. Herudover er det fundet omkring 40-50 biler hos forskellige mennesker, der har haft bilerne til rådighed. De resterende biler er for en stor dels vedkommende solgt til udlandet, selvom de er ejet af danske leasingselskaber.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra K.F eller hans hustru.