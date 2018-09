Luksusfangen Don Ø på stadion midt i afsoning

Selv om Flemming Østergaard afsoner en fængselsstraf, afholder det ham ikke fra at tage på stadion

Da FC København 29. juli slog Aab 4-0 i Parken var det med Flemming Østergaard, tidligere direktør og bestyrelsesformand i selskabet, på lægterne.

Det til trods for, at Flemming Østergaard med tilnavnet Don Ø allerede på det tidspunkt var i fuld gang med at afsone en fængselsstraf på halvandet års fængsel.

Som Ekstra Bladet kunne fortælle i går, fredag, er Flemming Østergaard i fuld gang med at afsone straffen for kursmanipulation i Pension Engelsborg i Lyngby, og i den forbindelse oplyste hovedpersonen selv, at han startede afsoning 28. juni.

Men selv om han var midt i afsoningen, sad han på lægterne sammen med journalisterne David Trads og Jes Dorph-Petersen. Sidstnævnte har foreviget begivenheden med en selfie, som han har lagt op på sin Facebook-profil.

Sammen med Jørgen Glistrup, tidligere direktør i Parken, blev Flemming Østergaard sidste år idømt halvanden års fængsel for at manipulere med Parkens aktiekurs. Desuden blev Flemming Østergaard dømt til at tilbagebetale ni millioner kroner, som han havde fået i fortjeneste ved handlerne - Glistrup skulle betale 800.000 kroner tilbage.

Sagen omkring kursmanipulation går helt tilbage til august 2009, hvor Økonomisk Ugebrev fik sagen til at rulle. Men først i 2013 blev han tiltalt for kursmanipulation. I 2015 blev han i Københavns Byret dømt fire måneders fængsel. En dom han valgte at anke til landsretten, der valgte at skærpe straffen til halvandet års fængsel.

Da Ekstra Bladet fredag fangede Flemming Østergaard over telefonen var han en mand af få ord:

- Det er korrekt, jeg er begyndt afsoningen den 28. juni. Men jeg har ikke yderligere kommentarer.