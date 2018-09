Luksusfangen: Her afsoner Don Ø

Flemming Østergaard kommer luntende ud af bygningen i badetøfler, shorts og med et håndklæde i hånden. Målrettet går han mod den hvide BMW 540i årgang 2017. Bilen har såvel ratvarme som forlygtevask.

En hvid bygning tårner sig op bag op bag den tidligere bestyrelsesformand i Parken, som han sætter sig ind i bilen, starter motoren og kører derfra.

Ekstra Bladet kan nu afsløre, at Flemming Østergaard er i fuld gang med at afsone den dom, som han Østre Landsret stadfæstede 23. marts sidste år.

- Det er korrekt, jeg er begyndt afsoningen den 28. juni. Men jeg har ikke yderligere kommentarer, lyder det fra Flemming Østergaard, da Ekstra Bladet fanger ham over telefonen.

Afsoner halvandet års fængsel

Mangemillionæren Flemming Østergaard afsoner således på Pension Engelsborg i Lyngby. Kriminalforsorgen beskriver stedet således:

’Beboerne bor på pensionen som en overgang mellem fængsel og samfund, og det vigtigste formål er at arbejde med at leve et normalt liv uden kriminalitet.’

Endvidere beskrives Engelsborg af kriminalforsorgen som et sted, hvor den straffede som udgangspunkt har udgang hver weekend, ligesom de indsatte kan passe et arbejde uden for murerne.

Fakta om pensioner Opholdet på Kriminalforsorgens pensioner vil ofte være en del af udslusningen til samfundet i den sidste del af en afsoning. Alle pensioner modtager såvel mænd som kvinder, og på nogle pensioner kan beboerne under særlige omstændigheder medbringe børn. Det er frivilligt at være på en pension. Hvis man ikke ønsker at bo der, kan man vende tilbage til fængslet. Udgangspunktet for et ophold er, at beboerne er beskæftiget uden for pensionen med arbejde, kursus eller uddannelse. Under særlige omstændigheder, er det også mulighed at være beskæftiget på pensionen. På pensionerne får de indsatte hjælp til at afhjælpe personlige og sociale problematikker, herunder bolig, arbejde/uddannelse, familiemæssige og misbrugsproblemer. Kilde: Kriminalforsorgen Vis mere Luk

Iført habitjakke

Flemming Østergaard syner da heller ikke af straffefange, når han går til og fra BMW’en, der holder på parkeringspladsen få meter fra den hvide bygning, der knejser i Lyngby.

Da Ekstra Bladet fanget Don Ø over telefonen, er han i bil på vej fra et personligt ærinde og tilbage til pensionen. Foto: Ekstra Bladet

Når han ikke er i badetøfler, ankommer han iført habitjakke, bukser og sorte sko - kanske med tøfler og taske i hånden.

Sammen med Jørgen Glistrup, tidligere direktør i Parken, blev Flemming Østergaard idømt halvanden års fængsel for at manipulere med Parkens aktiekurs. Desuden blev Flemming Østergaard dømt til at tilbagebetale ni millioner kroner, som han havde fået i fortjeneste ved handlerne - Glistrup skulle betale 800.000 kroner tilbage.

Luksus pension har tidligere huset kriminelle kendisser Pension Engelsborg har før haft kriminelle kendisser bag murene. Realitystjernen Anni Fønsby, der især blev kendt for at lave en udsendelse med hendes daværende mand Erik Damgaard, er en af de kendte, som har siddet i Engelsborg. Her afsonede hun den sidste del af sin dom for rufferi. Efter hun blev løsladt satte hun netop ord på, hvor svært det er at vende tilbage til samfundet. Til BT lød det: - Det er svært at komme ud, efter jeg i halvandet år har været inde i faste rammer, hvor alt har været kontrolleret. Alt har været bestemt for mig. Jeg har boet sammen med en masse mennesker. Og lige pludselig sidder jeg helt alene. Det eneste, der larmer, er mit fjernsyn. Da jeg røg ind og sidde, blev mit liv meget simpelt. Jeg havde en kontorstol, jeg havde et bord, en seng og fire stykker tøj. Tre bluser og et par bukser var der plads til i skabet og så et par joggingsko og et par vinterstøvler. Så da jeg kom ud, var jeg nødt til at leve så simpelt som muligt. Den nu afdøde Farum-borgmester Peter Brixtofte har også afsonet i Pension Engelsborg. Vis mere Luk

Drejer sig om noget sygdom

Ekstra Bladet har tidligere fortalt, at Jørgen Glistrup har afsonet sin straf. I den forbindelse blev Flemming Østergaard spurgt, hvorfor han ikke var begyndt at afsone, hvortil han kort svarede:

- Det drejer sig om noget sygdom. Blandt andet.

- Jeg sidder i øjeblikket på hospitalet.

Herefter ringede Flemming Østergaard af.

Sagen omkring kursmanipulation går helt tilbage til august 2009, hvor Økonomisk Ugebrev fik sagen til at rulle. Men først i 2013 blev han tiltalt for kursmanipulation. I 2015 blev han i Københavns Byret dømt fire måneders fængsel. En dom han valgte at anke til landsretten, der valgte at skærpe straffen til halvandet års fængsel.