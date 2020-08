Lumsk tyv dummere end politiet tillader

En kvindelig tyv forsøgte at narre Netto-ansatte ved at lyve om, at hun var blevet overfaldet. Til sidst gik det dog galt

Det var en flok godtroende og hjælpsomme Netto-medarbejdere, der onsdag aften 22.51 forsøgte at hjælpe en kvinde i Netto på Grønløkkevej i Odense C.

Hun havde 'søgt tilflugt' i butikken og bildt medarbejderne ind, at hun var blevet slået af sin kæreste. Senere skulle det dog vise sig, at hendes 'smarte trick' endte med at være dummere, end politiet tillader.

Derfor var hun blevet placeret i baglokalet, hvor hun skulle trøstes. Men efterfølgende viste det sig, at det hele var løgn, og hun var i gang med et lusket butikstyveri.

Det oplyser Fyns Politi.

Det var dog ikke helt gennemtænkt, da hendes geniale trick i sagens natur endte med, at politiet blev tilkaldt for at følge op på volden.

'Det viste sig efterfølgende, at hun havde forsøgt at lave butikstyveri, før hun henvendte sig til personalet. Personalet tilkaldte politiet til at optage hendes anmeldelse om vold.'

'Da hun på et tidspunkt var alene i baglokalet, tog hun den ene butiksmedarbejders private indkøbsnet indeholdende en mobiltelefon og et headset. Hun åbnede desuden en pakke køkkenruller og lagde 3 ruller i nettet, inden hun gik ud i butikslokalet,' skriver politiet.

Efterfølgende stødte hun på medarbejderen inde i butikken, og så eskalerede situationen.

'Hun gestikulerede og gik truende frem mod forurettede, mens hun råbte: Jeg smadrer dit kranie,' skriver politiet.

Kvindens knap så gennemtænkte trick endte med, at politiet dukkede op, og de kunne sigte hende for røveri, da der indgik trusler om vold.