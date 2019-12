Lurer-betjent dømt: Filmede kvinde med spionkamera

En pensioneret politimand fik over middag en alvorlig plet på straffeattesten i Retten i Sønderborg.

Den nu 60-årige mand blev idømt 14 dages betinget fængsel for i det skjulte og uden samtykke at have fotograferet sin hemmelige elsker, en midaldrende kvinde, i soveværelset i det sommerhus ved den jyske vestkyst, som hun havde lejet af den nu dømte mand og hans faste kæreste.

To billeder blev ved en ransagning fundet oplagret på hans iPhone, men han blev også fundet skyldig i potentielt at have live-overvåget den intet anende kvinde i op til 17 døgn tilbage i september 2017.

Den ulovlige overvågning foregik ved hjælp af et lille spionkamera skjult i en usb-oplader med 'night vision' og trådløs forbindelse.

Den nu dømte, 60-årige mand var i aktiv tjeneste som politimand, da han belurede sin kvindelige elsker og krænkede hendes blufærdighed tilbage i 2017.

Politimanden havde i al hemmelighed installeret spionkameraet i en stikkontakt ved siden af kvindens dobbeltseng.

På det tidspunkt var han stadigvæk i aktiv tjeneste. Manden gik efterfølgende på pension og blev slettet af politikredsens personaleliste.

Det mest intime rum

Dommeren og de to domsmænd fandt i fuld enighed manden skyldig efter anklageskriftet i uberettiget, ulovlig overvågning i kvindens private bolig bopæl og for blufærdighedskrænkelse.

- Manden blev ikke så meget dømt for, hvad han rent faktisk har set, men for at have installeret kameraet i en anden persons soveværelse uden at have indhentet samtykke. Det afgørende er, at beluringen skete i hendes soveværelse, som er det mest intime rum, siger Lars Viereck.

Den tidligere politimand hævdede i retten tirsdag, at han havde sat kameraet op tre uger tidligere, og at han aldrig fik det til at virke.

- Jeg må være kommet til at trykke på en knap. Hvis jeg virkelig ville optage noget frækt, så ville jeg have optaget noget, der var frækkere, lød mandens forklaring.

Han fastholder, at han især købte og installerede det skjulte kamera, fordi han - fejlagtigt - troede, der var en signalforstærker i adapteren, som kunne give en bedre internet-dækning.

Politimanden ville desuden benytte det som vildt-kamera for eventuelt at gribe tyve på fersk gerning. Han orienterede ikke sin faste kæreste om opsætningen af det skjulte mini-kamera..

Grænseoverskridende sex

Den nu dømte ekspolitimand og den kvindelige lejer i 2017 havde igennem halvandet år et seksuelt forhold bag hans kærestes ryg. De udvekslede frække messenger-beskeder, og hun sendte nøgenbilleder af sig selv.

I retten blev der under bevisførelsen fremlagt billeder af hendes nøgne overkrop og underliv, og forsvareren Jakob Buch-Jepsen beskrev i sin procedure deres forhold som præget af 'grænseoverskridende sex'.

Eks-politimandens forsvarer, Jakob Buch-Jepsen, argumenterede i sin procedure for, at den forurettede kvindes og hans forhold var præget af grænseoverskridende sex, og at der i det lå et stiltiende samtykke til spion-fotografering. Det afviste dommerne. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

Men retten afviste forsvarerens påstand om, at det indeholdt et uudtalt samtykke til at lade sig affotografere med spionkamera.

Betjentens kæreste forklarede som vidne i sagen, at hun troede den kvindelig lejer var en fælles veninde. Hun nærede ingen mistanke om, at hendes samlever siden 2012 var hende utro.

Parret gik fra hinanden, da manden blev anmeldt og sagen rullede.

Den forurettede kvinde er stadigvæk åbenlyst stærkt påvirket af, hvad hun opfatter som betjentens tillidsbrud og grove krænkelser af hende. Hun har efterfølgende rutinemæssigt konsulteret en psykoterapeut og en psykolog.

Den tidligere politimand modtog på stedet rettens dom.

Lurer-tiltalt politimand: Filmede hemmelig elsker i seng

Skjult kamera i soveværelse: Politimand tiltalt for at belure kvinde