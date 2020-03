Lynhurtig dom i narkosag om 85 kilo hash

Ni dage efter anholdelse er en 44-årig mand blevet idømt syv års ubetinget fængsel for at have været i besiddelse af seks kilo kokain og 85 kilo hash, som skulle sælges

På kun ni dage har en 44-årig mand fået sin dom på syv års ubetinget fængsel, efter han blev anholdt og sigtet for at være i besiddelse af seks kilo kokain og 85 kilo hash.

På baggrund af et tip kom politi-enheden Særlig Efterforskning Vest på sporet af en bil, der angiveligt blev brugt til at transportere narko i. 11. marts fik Særlig Efterforskning Vest assistance af Nordsjællands Politi, der standsede bilen på Isterødvejen omkring Hillerød. Bag rattet sad den 44-årige mand, som politiet straks anholdte.

Det oplyser Østjyllands Politi.

I bilen lå der tre kilo kokain og omkring 85 kilo hash, som blev beslaglagt. Politiet havde mistanke til, at den 44-årige havde smidt noget af sin narkotika last ud af vinduet, da han fik øje på de blå blink, og derfor blev vejsiden undersøgt med hundepatruljer, hvor de fandt frem til flere pakker med i alt tre kilo kokain. Et større stykke af vejen blev kortvarigt afspærret dagen efter, mens politiet undersøgte, om der skulle være flere pakker på strækningen.

Erkendte og modtog sin dom

Fredag, ni dage efter sin anholdelsen, stod den 44-årige allerede tiltalt i Retten i Aarhus, hvor han erkendte, at have været i besiddelse af de store mængder hash og kokain, som han havde planlagt at sælge videre til nogle andre. Dommen lød på syv års fængsel til manden.



'Jeg er meget tilfreds med, at den tiltalte blev dømt så få dage efter anholdelsen, og at politiet har forhindret så stor en mængde narko i at ende på gaden', siger anklager i Særlig Efterforskning Vest, Morten Rasmussen.



Den 44-årige erkendte forholdet og modtog dommen. Han blev kørt direkte til afsoning af sin dom, efter den var givet.